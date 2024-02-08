«Даллас» не смог обыграть «Торонто», несмотря на дубль Дадонова

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a6871a246128eede&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240423" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами. В конце первого периода 34-летний россиянин поразил ворота «Торонто» после сольного прохода. В середине заключительного отрезка игры Дадонов сравнял счет, успешно реализовав буллит, который был назначен после нарушения на нем при выходе один на один.

Голевые действия Дадонова не принесли «Далласу» успеха по итогам игры. Менее чем за минуту хоккеисты «Торонто» забросили две шайбы, благодаря чему одержали итоговую победу. Дадонов был признан третьей звездой матча.

В этом сезоне нападающий провел за «Даллас» 49 матчей, в которых набрал 23 (11+12) очка. До этого матча россиянин не мог забить на протяжении семи игр подряд.

Ворота «Торонто» в этой встрече защищал российский вратарь Илья Самсонов, отразивший 27 бросков из 31.