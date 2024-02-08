Сергачев получил тяжелую травму и покинул лед на носилках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=981cb123c0d201dc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240422" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде 25-летний россиянин совершил силовой прием против канадца Алекси Лафреньера и неудачно приземлился на левую ногу. Игроку несколько минут оказывали помощь на льду, после чего увезли на носилках. Степень серьезности травмы Сергачева пока неизвестна, но судя по всему, он рискует больше не сыграть в этом сезоне.

Для Сергачева это был первый матч в НХЛ в этом году. В середине декабря защитник получил травму нижней части тела, из-за которой пропустил в общей сложности 17 игр. В этом сезоне на счету россиянина 34 матча, в которых он набрал 19 (2+17) очков.

Единственный гол «Тампы» в этом матче был забит при участии Никиты Кучерова, который отдал результативную передачу на Брэндона Хагеля. Благодаря этому результативному действию 30-летний россиянин вернул себе лидерство в гонке лучших бомбардиров. Теперь в его активе после 50 матчей 86 (32+54) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам. Лучший бомбардир «Рейнджерс» Артемий Панарин в этой встрече остался без набранных очков.