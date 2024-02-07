Кузьменко забросил шайбу в дебютном матче за «Калгари»

В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (5'), Коннор Зари (14'), Джонатан Юбердо (47') и Ноа Ханифин (50'). В составе хозяев единственный точный бросок на свой счет записал Павел Заха (45').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2742ac123cbe8163&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240415" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для российского нападающего Андрея Кузьменко этот матч был дебютным за «Калгари» после обмена из «Ванкувера». До этого момента 28-летний нападающий не мог отличиться на протяжении 13 матчей. Шайба Кузьменко вошла в пятерку самых быстрых в истории «Калгари», забитых в дебютном матче за клуб.

Теперь в активе россиянина после 44 сыгранных матчей 22 (9+13) набранных очка.

«Калгари» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка. Следующий матч команда проведет в пятницу, 9 февраля, на выезде против «Нью-Джерси».

В другом матче игрового дня «Ванкувер» на выезде обыграл «Каролину» (3:2). Шведский нападающий Элиас Линдхольм, на которого обменяли Кузьменко, в дебютной игре за «Ванкувер» оформил дубль и был признан первой звездой матча. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.