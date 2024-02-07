Кузьменко забросил шайбу в дебютном матче за «Калгари»
«Калгари» на выезде одержал победу над лидером Восточной Конференции «Бостоном» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Калгари» на выезде одержал победу над лидером Восточной Конференции «Бостоном» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (5'), Коннор Зари (14'), Джонатан Юбердо (47') и Ноа Ханифин (50'). В составе хозяев единственный точный бросок на свой счет записал Павел Заха (45').
Для российского нападающего Андрея Кузьменко этот матч был дебютным за «Калгари» после обмена из «Ванкувера». До этого момента 28-летний нападающий не мог отличиться на протяжении 13 матчей. Шайба Кузьменко вошла в пятерку самых быстрых в истории «Калгари», забитых в дебютном матче за клуб.
Теперь в активе россиянина после 44 сыгранных матчей 22 (9+13) набранных очка.
«Калгари» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка. Следующий матч команда проведет в пятницу, 9 февраля, на выезде против «Нью-Джерси».
В другом матче игрового дня «Ванкувер» на выезде обыграл «Каролину» (3:2). Шведский нападающий Элиас Линдхольм, на которого обменяли Кузьменко, в дебютной игре за «Ванкувер» оформил дубль и был признан первой звездой матча. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.
В остальных матчах дня НХЛ российские хоккеисты себя не проявили. «Баффало» уступил дома «Далласу» (1:2), «Флорида» — «Филадельфии» (1:2), «Питтсбург» переиграл «Виннипег» (3:0), «Нью-Джерси» справился с «Колорадо» (5:3), а «Вегас» одолел «Эдмонтон» (3:1).