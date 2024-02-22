Минтюков оформил первый ассистентский хет-трик в НХЛ

Хозяева провалили первую половину матча, пропустив четыре шайбы за 23 стартовые минуты матча. К концу второго периода «уткам» удалось сравнять счет, причем три последние шайбы были забиты всего за три с половиной минуты. В каждой из них в роли ассистента выступил защитник Павел Минтюков, оформивший свой первый ассистентский хет-трик в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5dc74f106f38da13&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240565" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 20-летнего россиянина 45 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 32 (3+20) очка. Это его первый сезон в НХЛ — он входит в тройку самых результативных защитников среди новичков.

В заключительном периоде «Анахайм» не сумел развить свой успех и пропустил три шайбы. Одну из них забросил нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, чей гол в итоге стал победным. В активе 23-летнего россиянина 43 матч в этом сезоне, в которых он набрал 27 (15+12) очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e1d501dad572991b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240566" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ворота «Коламбуса» в этой встрече защищал Даниил Тарасов, который отразил 27 из 29 бросков. В концовке второго периода 24-летний вратарь получил клюшкой по лицу от своего одноклубника Адама Боквиста, после которого отправился в подтрибунное помещение. Его сменщик Элвис Мерзликин пропустил две шайбы после двух бросков и перед третьим периодом был обратно заменен на Тарасова.

«Анахайм» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «утки» проведут в воскресенье, 25 февраля, на выезде против «Лос-Анджелеса».