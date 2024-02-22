Мэттьюс установил рекорд НХЛ, забросив 50 шайб за 54 матча

В составе гостей дублями отметились Остон Мэттьюс (6', 37') и Вильям Нюландер (16', 43'), еще по одной шайбе забросили Бобби Макманн (2') и Джон Таварес (49'). У хозяев отличились Матиас Маччелли (25'), Барретт Хэйтон (26') и Дилан Гюнтер (40').

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 из 26 бросков по своим воротам и одержал 13-ю победу в этом сезоне.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс установил уникальное достижение, забросив 50 шайб за сезон быстрее всех действующих игроков НХЛ. Для этого 26-летнему американцу потребовалось всего 54 матча. Этот показатель также является рекордным для всех американских игроков в истории лиги.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=add4af1b78c693eb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240564" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди действующих игроков рекорд принадлежал нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, который в прошлом сезоне забил 50 голов за 61 матч. Рекорд за всю историю НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1981/82 оформил 50 шайб за 39 игр.

Мэттьюс проводит исторический по результативности сезон и может стать первым игроком НХЛ в XXI веке, кто забросит 70 шайб за сезон. На данный момент рекорд по числу заброшенных шайб за сезон принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который в сезоне-2007/08 забросил 65 шайб. Макдэвид прошлый сезон завершил с 64 заброшенными шайбами.

В последних четырех матчах Мэттьюс забросил девять шайб, благодаря чему серьезно оторвался от преследователей в гонке лучших снайперов сезона. После 54 матчей в активе американца 51 заброшенная шайба. Его ближайшими преследователями являются нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт (39), нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (оба — по 36).