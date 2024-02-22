Мэттьюс установил рекорд НХЛ, забросив 50 шайб за 54 матча
«Торонто» на выезде обыграл «Аризону» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» на выезде обыграл «Аризону» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе гостей дублями отметились Остон Мэттьюс (6', 37') и Вильям Нюландер (16', 43'), еще по одной шайбе забросили Бобби Макманн (2') и Джон Таварес (49'). У хозяев отличились Матиас Маччелли (25'), Барретт Хэйтон (26') и Дилан Гюнтер (40').
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 из 26 бросков по своим воротам и одержал 13-ю победу в этом сезоне.
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс установил уникальное достижение, забросив 50 шайб за сезон быстрее всех действующих игроков НХЛ. Для этого 26-летнему американцу потребовалось всего 54 матча. Этот показатель также является рекордным для всех американских игроков в истории лиги.
Среди действующих игроков рекорд принадлежал нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, который в прошлом сезоне забил 50 голов за 61 матч. Рекорд за всю историю НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1981/82 оформил 50 шайб за 39 игр.
Мэттьюс проводит исторический по результативности сезон и может стать первым игроком НХЛ в XXI веке, кто забросит 70 шайб за сезон. На данный момент рекорд по числу заброшенных шайб за сезон принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который в сезоне-2007/08 забросил 65 шайб. Макдэвид прошлый сезон завершил с 64 заброшенными шайбами.
В последних четырех матчах Мэттьюс забросил девять шайб, благодаря чему серьезно оторвался от преследователей в гонке лучших снайперов сезона. После 54 матчей в активе американца 51 заброшенная шайба. Его ближайшими преследователями являются нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт (39), нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (оба — по 36).
«Торонто» продлил свою победную серию до пяти матчей. «Кленовые листья» идут на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Бостона» на девять очков. Следующий матч команда проведет в пятницу, 23 февраля, на выезде против «Вегаса».