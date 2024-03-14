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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения

«Эдмонтон» дома разгромил «Вашингтон» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
Эдмонтон
Сент-Луис
Лос-Анджелес
Нэшвилл
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Источник: Reuters

У хозяев хет-триком отметился Зак Хайман (12', 35', 40'), еще по одной шайбе забросили Леон Драйзайтль (5'), Коннор Макдэвид (7'), Уоррен Фегеле (51') и Коннор Браун (52'). У гостей отличились Иван Мирошниченко (9') и Коннор Макмайкл (11').

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 23, 14.03.2024, 5:00

Эдмонтон7Вашингтон2

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Теперь на счету россиянина 1534 набранных очков за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Он обошел Марка Рекки и теперь на пять очков отстает от занимающего 13-е место Джо Торнтона.

В конце первого периода партнеры вывели Овечкина на пустые ворота, однако он не сумел пробить в касание и дал возможность вратарю «Эдмонтона» Стюарту Скиннеру накрыть бросок клюшкой. Позднее Скиннер отразил еще два броска Овечкина из выгодных позиций.

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После 61 сыгранного матча в активе Овечкина 49 (18+31) набранных очков. В последних 28 матчах капитан «Вашингтона» набрал 29 (12+17) очков.

Кроме того, Овечкин 1408-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему обошел легенду «Вашингтона» Дэйла Хантера. Теперь россиянин занимает 39-е место в истории НХЛ по числу сыгранных матчей.

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко забросил вторую шайбу в своем восьмом матче в НХЛ.

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«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд. Столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка. Следующий матч «Вашингтон» проведет в пятницу, 15 марта, на выезде против «Сиэтла».

Другие результаты игрового дня

«Сент-Луис» дома обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко открыл счет в матче, отметившись заброшенной шайбой во втором матче подряд.

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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Виннипег» (4:2). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

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