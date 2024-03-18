Кросби сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за один клуб в НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
Питтсбург
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
Матч завершился победой «Питтсбурга» со счетом 6:3. Заброшенная шайба стала для Кросби 583-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за один клуб в истории лиги.
Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, забросившему 841 шайбу за команду. В топ-3 также входят Горди Хоу (786 за «Детройт»), и Стив Айзерман (692 также за «Детройт»).
Сидни Кросби был выбран «Пингвинз» под общим первым номером в 2005 году и дебютировал в НХЛ в октябре того же года. В составе команды он три раза стал обладателем Кубка Стэнли.