Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис
Анахайм
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Трактор
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус
Виннипег
16
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава
Каролина
27
Хоккей. НХЛ
01:00
Питтсбург
Детройт
63
Хоккей. НХЛ
01:00
Чикаго
Сан-Хосе
52
Хоккей. НХЛ
17.03
Вегас
Нью-Джерси
31
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:00
Сент-Луис
Анахайм
42
01:00
Коламбус
Виннипег
16
01:00
Оттава
Каролина
27
01:00
Питтсбург
Детройт
63
01:00
Чикаго
Сан-Хосе
52
17.03
Вегас
Нью-Джерси
31
17.03
Рейнджерс
Айлендерс
52
17.03
Ванкувер
Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Кросби сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за один клуб в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Питтсбург
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Матч завершился победой «Питтсбурга» со счетом 6:3. Заброшенная шайба стала для Кросби 583-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за один клуб в истории лиги.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, забросившему 841 шайбу за команду. В топ-3 также входят Горди Хоу (786 за «Детройт»), и Стив Айзерман (692 также за «Детройт»).

Сидни Кросби был выбран «Пингвинз» под общим первым номером в 2005 году и дебютировал в НХЛ в октябре того же года. В составе команды он три раза стал обладателем Кубка Стэнли.

Читайте также
Питтсбург
6:3
3:1, 2:1, 1:1
Детройт
 Кузнецов забил второй гол за «Каролину». Орлов набрал четыре очка
Кросби сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за один клуб в НХЛ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь