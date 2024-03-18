Защитник «Каролины» Орлов признан первой звездой дня в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на выезде обыграла «Оттаву» со счетом 7:2. 32-летний Орлов оформил дубль и сделал две результативные передачи, одну из них замкнул Евгений Кузнецов. Для Кузнецова эта шайба стала второй после перехода в «Каролину».

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипега» Тайлер Тоффоли, который забросил две шайбы и отдал одну передачу во встрече с «Коламбусом» (6:1). Третьей звездой признан форвард «Пингвинз» Сидни Кросби. В его активе гол и передача в игре с «Детройтом» (6:3). Кросби забросил 583-ю шайбу за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за один клуб в истории лиги.