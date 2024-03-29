Малкин оформил дубль на глазах у родителей! И стал звездой матча
«Питтсбург» дома обыграл «Коламбус» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Питтсбург
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«Питтсбург» дома обыграл «Коламбус» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой матча стал нападающий хозяев Евгений Малкин, записавший на свой счет дубль во втором периоде. Обе шайбы 37-летний россиянин забросил в большинстве.
На матче присутствовали родители Малкина, которые впервые за долгое время посетили домашний матч «Питтсбурга». Они попали в объектив телекамер после второй шайбы своего сына.
«Родители вчера приехали. Они здесь не были с 2018 или 2019 года, очень давно. Это придало мне эмоций, и это сработало. Злюсь, что они не приехали в октябре или ноябре. Сегодняшний матч показал, что их приезд придал мне больше мотивации. Мы хотели, чтобы они приезжали почаще. Но два года был ковид, потом надо было визу получать. Они старенькие, им тяжело часто ездить, перелеты тяжелые, почти 20 часов. Надеюсь, в следующем сезоне они смогут остаться на весь год.
Они устали после долгого перелета, но ждали сегодняшний матч, хотели наконец посмотреть игру вживую. Знаю, что они дома каждый матч смотрят по интернету, встают в три ночи. Они все знают. Конечно, они не довольны, как мы весь год играем. Они хотят, чтобы мы попали в плей-офф. Но в следующем году будем работать вместе. Мама всегда мне готовит. Я не очень люблю ходить по ресторанам, люблю домашнюю еду, проводить время с семьей дома. Это конец сезона, надеюсь, мы попадем в плей-офф и родители и на него останутся», — сказал Малкин после матча.
В этой встрече Малкин пробил отметку в 20 заброшенных шайб за сезон и отметился уникальным достижением. Он стал 31-м игроком в истории лиги и четвертым действующим игроком, забившим не менее 20 голов в 15 сезонах НХЛ. Аналогичным достижением из действующих хоккеистов могут похвастать лишь Александр Овечкин (19), Сидни Кросби (16) и Патрик Кейн (15).
После 72 сыгранных матчей на счету Малкина 55 (21+34) набранных очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» в этом сезоне.
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Его соотчественник Иван Проворов отметился результативной передачей. На счету 27-летнего защитника после 73 сыгранных матчей 30 (5+25) набранных очков.
«Питтсбург» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «пингвинов» от зоны плей-офф составляет семь очков.
В воскресенье, 31 марта, команды вновь сыграют между собой, но на этот раз встреча пройдет на домашнем льду «Коламбуса».