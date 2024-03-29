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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Бучневич и Кузьменко оформили по дублю в матче НХЛ

«Сент-Луис» дома обыграл «Калгари» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Сент-Луис
КалгариНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У хозяев дублем отметился Павел Бучневич (29', 59'), еще по одной шайбе забросили Захари Болдюк (14'), Джейк Нейборс (24') и Брэндон Саад (43'). У гостей дубль на счету Андрея Кузьменко (15', 37'), еще одну шайбу забил Джонатан Юбердо (19').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прервал свою безголевую серию из 13 матчей, которая продлилась ровно месяц. Первую шайбу 28-летний россиянин забросил в большинстве, а вторую отправил уже в пустые ворота.

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После 71 сыгранного матча на счету Бучневича 58 (26+32) набранных очков. После сегодняшней встречи он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Сент-Луиса» в этом сезоне.

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко прервал серию из шести матчей без набранных очков. Первую шайбу 28-летний россиянин забил на индивидуальном мастерстве, совершив отбор у ворот соперника. Вторая шайба оказалась в воротах после подправления броска Назема Кадри. После 62 сыгранных матчей на счету Кузьменко 31 (15+16) набранное очко.

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Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей на Болдюка. На счету 24-летнего россиянина после 73 сыгранных матчей 20 (14+6) набранных очков.

«Сент-Луис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. Следующий матч «блюзмены» проведут в воскресенье, 31 марта, дома против «Сан-Хосе».

Сент-Луис
5:3
1:2, 2:1, 2:0
Калгари
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