Бучневич и Кузьменко оформили по дублю в матче НХЛ

У хозяев дублем отметился Павел Бучневич (29', 59'), еще по одной шайбе забросили Захари Болдюк (14'), Джейк Нейборс (24') и Брэндон Саад (43'). У гостей дубль на счету Андрея Кузьменко (15', 37'), еще одну шайбу забил Джонатан Юбердо (19').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прервал свою безголевую серию из 13 матчей, которая продлилась ровно месяц. Первую шайбу 28-летний россиянин забросил в большинстве, а вторую отправил уже в пустые ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=18657969c0ab799d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240947" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 71 сыгранного матча на счету Бучневича 58 (26+32) набранных очков. После сегодняшней встречи он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Сент-Луиса» в этом сезоне.

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко прервал серию из шести матчей без набранных очков. Первую шайбу 28-летний россиянин забил на индивидуальном мастерстве, совершив отбор у ворот соперника. Вторая шайба оказалась в воротах после подправления броска Назема Кадри. После 62 сыгранных матчей на счету Кузьменко 31 (15+16) набранное очко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8a7cba11bc11f71c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240946" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей на Болдюка. На счету 24-летнего россиянина после 73 сыгранных матчей 20 (14+6) набранных очков.