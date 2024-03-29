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10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Колорадо»

«Рейнджерс» на выезде «Колорадо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Колорадо
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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У хозяев заброшенными шайбами отметились Кейси Миттельштадт (40') и Девон Тэйвз (53'). У гостей забивали Каапо Какко (43') и Крис Крайдер (50').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин сделал результативную передачу на Крайдера и реализовал послематчевый буллит, который стал для его команды победным.

После 73 сыгранных матчей на счету Панарина 103 (43+60) набранных очка. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 38 из 40 бросков по своим воротам и одержал 32-ю победу в этом сезоне. Его визави и соотечественник Александр Георгиев отразил 22 из 24 бросков.

«Рейнджерс» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице НХЛ. Следующий матч нью-йоркцы сыграют в субботу, 30 марта, на выезде против «Аризоны».

Колорадо
2:3Б
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Рейнджерс
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