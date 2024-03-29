Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Колорадо»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c826aeeed56d7bb5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240952" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кейси Миттельштадт (40') и Девон Тэйвз (53'). У гостей забивали Каапо Какко (43') и Крис Крайдер (50').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин сделал результативную передачу на Крайдера и реализовал послематчевый буллит, который стал для его команды победным.

После 73 сыгранных матчей на счету Панарина 103 (43+60) набранных очка. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 38 из 40 бросков по своим воротам и одержал 32-ю победу в этом сезоне. Его визави и соотечественник Александр Георгиев отразил 22 из 24 бросков.