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14:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Гавриков выменял у болельщика шоколад за шайбу: видео

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков произвел выгодный обмен с болельщиками на предматчевой раскатке в преддверии выездной игры с «Эдмонтоном» (1:4).

Лос-Анджелес
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Болельщики «Лос-Анджелеса», приехавшие поддержать команду в Канаду, сумели обратить на себя внимание российского хоккеиста. После короткого диалога Гавриков перебросил через заградительное стекло одну из игровых шайб. В обратном направлении от болельщиков последовала большая упаковка шоколада, которую при желании можно было разделить на всю команду.

Возможно, таким образом болельщики хотели отблагодарить россиянина за победную шайбу в недавнем матче против «Тампы» (4:3 ОТ), однако их добрый жест не помог команде продлить победную серию из четырех матчей. Гавриков был одним из лидеров команды по игровому времени, но не сумел отличиться результативными действиями и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1».

Эдмонтон
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Лос-Анджелес
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