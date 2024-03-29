Гавриков выменял у болельщика шоколад за шайбу: видео

Болельщики «Лос-Анджелеса», приехавшие поддержать команду в Канаду, сумели обратить на себя внимание российского хоккеиста. После короткого диалога Гавриков перебросил через заградительное стекло одну из игровых шайб. В обратном направлении от болельщиков последовала большая упаковка шоколада, которую при желании можно было разделить на всю команду.

Возможно, таким образом болельщики хотели отблагодарить россиянина за победную шайбу в недавнем матче против «Тампы» (4:3 ОТ), однако их добрый жест не помог команде продлить победную серию из четырех матчей. Гавриков был одним из лидеров команды по игровому времени, но не сумел отличиться результативными действиями и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1».