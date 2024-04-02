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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

«Детройт» на выезде одержал победу над «Тампа-Бэй» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Детройт
Тампа-Бэй
Коламбус
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн (21'), Робби Фаббри (44'), Давид Перрон (58') и Лукас Рэймонд (59'). У хозяев отличились Энтони Сирелли (29') и капитан команды Стивен Стэмкос (46').

Нападающий «Тампы» Никиты Кучеров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 73 сыгранных матчей на счету россиянина 127 (42+85) результативных баллов. Он сравнялся по набранным очкам с лидером гонки бомбардиров Натаном Маккинноном.

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В другом матче игрового дня «Коламбус» дома обыграл самую результативную команду этого сезона «Колорадо» (4:1). Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 45 из 46 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин «засушил» капитана «Колорадо» Маккиннона, отразив все девять его бросков.

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Кучеров продолжает борьбу с Маккинноном за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру сезона НХЛ. До конца регулярного сезона «Тампе» осталось провести восемь игр, а «Колорадо» — семь. В случае равенства по очкам награду получит тот хоккеист, на счету которого будет больше заброшенных шайб. На данный момент преимущество у канадца — 47 против 42.

«Тампа» проведет следующий матч в четверг, 4 апреля, на выезде против «Торонто». «Колорадо» сыграет в пятницу, 5 апреля, на выезде против «Миннесоты».

Тампа-Бэй
2:4
0:0, 1:1, 1:3
Детройт
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