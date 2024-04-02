Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн (21'), Робби Фаббри (44'), Давид Перрон (58') и Лукас Рэймонд (59'). У хозяев отличились Энтони Сирелли (29') и капитан команды Стивен Стэмкос (46').

Нападающий «Тампы» Никиты Кучеров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 73 сыгранных матчей на счету россиянина 127 (42+85) результативных баллов. Он сравнялся по набранным очкам с лидером гонки бомбардиров Натаном Маккинноном.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=33cfd40db810e2b7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240981" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Коламбус» дома обыграл самую результативную команду этого сезона «Колорадо» (4:1). Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 45 из 46 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин «засушил» капитана «Колорадо» Маккиннона, отразив все девять его бросков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=305f1832f84c9e6d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240982" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров продолжает борьбу с Маккинноном за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру сезона НХЛ. До конца регулярного сезона «Тампе» осталось провести восемь игр, а «Колорадо» — семь. В случае равенства по очкам награду получит тот хоккеист, на счету которого будет больше заброшенных шайб. На данный момент преимущество у канадца — 47 против 42.