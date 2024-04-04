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08:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров первым среди россиян набрал 130 очков в сезоне НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Торонто» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей отличились Виктор Хедман (11'), Брейден Пойнт (23'), Стивен Стэмкос (29') и Ник Пол (55'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Остона Мэттьюса (19').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком и был признан второй звездой встречи. После 74 сыгранных матчей на его счету 130 (42+88) набранных очков. Кучеров вернул себе лидерство в гонке лучших бомбардиров сезона и стал первым игроком, кто достиг отметки в 130 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Кучеров обновил рекорд по набранным очкам за сезон среди россиян, который установил он же в сезоне-2018/19. Тогда нападающий провел все 82 матча регулярного чемпионата и набрал 128 (41+87) очков. По сравнению с тем сезоном средняя результативность Кучерова выросла с 1,56 до 1,76 очков в среднем за игру.

Кучеров присоединился к элитному клубу игроков, кто за последние 30 лет набирал не менее 130 очков за сезон. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (сезон-1993/94, 130), Марио Лемье (сезон-1995/96, 161), Яромиру Ягру (сезон-1995/96, 149) и Коннору Макдэвиду (сезон-2022/23, 153). В ближайшее время в этот список может войти капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, который отстает от Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона на три балла.

В текущем регулярном сезоне «Тампе» осталось провести еще семь матчей. У Кучерова есть все шансы пробить отметку в 140 набранных очков, что за более чем вековую историю НХЛ удавалось сделать лишь десяти хоккеистам.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам, одержал 29-ю победу в этом сезоне и был признан первой звездой матча.

«Тампа» одержала восьмую победу в десяти последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 5 апреля, на выезде против «Монреаля».

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Торонто
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Тампа-Бэй
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