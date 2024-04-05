Кучеров сделал 90-ю передачу и установил сразу три рекорда НХЛ

У гостей дублем отметились Ник Пол (10', 30') и Стивен Стэмкос (28', 69'), еще по одной шайбе забросили Майки Эйссимонт (17'), Брэндон Хагел (34') и Никита Кучеров (38'). У хозяев забивали Йоэль Армия (3', 25'), Юрай Слафковски (49') и Коул Кофилд (52').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой встречи. Помимо заброшенной шайбы 30-летний россиянин отметился двумя ассистами, благодаря чему пробил отметку в 90 результативных передач за сезон и установил сразу три рекорда. Кучеров стал первым игроком «Тампы», первым россиянином и первым крайним нападающим в истории НХЛ, кому покорилась эта отметка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b0d86789ea28defb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241025" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В XXI веке лишь двум игрокам удавалось сделать 90+ результативных передач за сезон. Дважды это удалось сделать Джо Торнтону, который оформил 96 передач в сезоне-2005/06 и 92 передачи в сезоне-2006/07. В этом сезоне эту планку преодолел капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого сейчас 97 результативных передач.

Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона — после 75 сыгранных матчей на его счету 133 (43+90) набранных очка. Он сохранил трехочковый отрыв от капитана «Колорадо» Натана Маккиннона, который в выездном матче с «Миннесотой» (5:2) также записал на свой счет гол и две результативные передачи.

«Тампа» одержала восьмую победу в десяти последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в субботу, 6 апреля, на выезде против «Питтсбурга».