Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Калгари
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Колорадо
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сент-Луис
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Айлендерс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Тампа-Бэй
47
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Флорида
06
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
12
03:00
Виннипег
Калгари
52
03:00
Миннесота
Колорадо
25
03:00
Нэшвилл
Сент-Луис
63
02:00
Вашингтон
Питтсбург
14
02:00
Каролина
Бостон
14
02:00
Коламбус
Айлендерс
24
02:00
Монреаль
Тампа-Бэй
47
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров сделал 90-ю передачу и установил сразу три рекорда НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Монреаль» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
МонреальНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей дублем отметились Ник Пол (10', 30') и Стивен Стэмкос (28', 69'), еще по одной шайбе забросили Майки Эйссимонт (17'), Брэндон Хагел (34') и Никита Кучеров (38'). У хозяев забивали Йоэль Армия (3', 25'), Юрай Слафковски (49') и Коул Кофилд (52').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой встречи. Помимо заброшенной шайбы 30-летний россиянин отметился двумя ассистами, благодаря чему пробил отметку в 90 результативных передач за сезон и установил сразу три рекорда. Кучеров стал первым игроком «Тампы», первым россиянином и первым крайним нападающим в истории НХЛ, кому покорилась эта отметка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В XXI веке лишь двум игрокам удавалось сделать 90+ результативных передач за сезон. Дважды это удалось сделать Джо Торнтону, который оформил 96 передач в сезоне-2005/06 и 92 передачи в сезоне-2006/07. В этом сезоне эту планку преодолел капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого сейчас 97 результативных передач.

Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона — после 75 сыгранных матчей на его счету 133 (43+90) набранных очка. Он сохранил трехочковый отрыв от капитана «Колорадо» Натана Маккиннона, который в выездном матче с «Миннесотой» (5:2) также записал на свой счет гол и две результативные передачи.

«Тампа» одержала восьмую победу в десяти последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в субботу, 6 апреля, на выезде против «Питтсбурга».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Монреаль
4:7
1:2, 1:4, 2:1
Тампа-Бэй
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Бобровский в матче против «Оттавы» оформил пятый в сезоне шатаут
Марченко забросил Сорокину с отрицательного угла: видео
Палмер забил самый поздний победный гол в истории АПЛ
Кучеров сделал 90-ю передачу и установил сразу три рекорда НХЛ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь