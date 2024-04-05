Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу»

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Ши (2'), Пьер-Оливье Жозеф (12'), Майкл Бантинг (30') и Ларс Эллер (58'). У хозяев единственный результативный бросок в большинстве нанес Александр Овечкин (47').

Овечкин прервал свою безголевую серию из четырех матчей, забросив 27-ю шайбу в этом сезоне и 849-ю за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 45 шайб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=23b98b1a5d5d633c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241026" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Капитан «Вашингтона» провел на льду 22 минуты 21 секунды, нанес 12 бросков по воротам, из которых восемь пришлись в створ, сделал шесть силовых приемов, заблокировал одни бросок и допустил одну потерю. Он был признан третьей звездой матча. После 72 сыгранных матчей на счету Овечкина 60 (27+33) набранных очков.

«Вашингтон» проиграл четвертую встречу подряд и выпал из зоны плей-офф. «Столичные» идут на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на один балл. Позади расположился «Питтсбург», который после трех побед подряд сократил отставание от восьмерки сильнейших до двух баллов.

Обе команды проведут следующие матчи в субботу, 6 апреля. «Вашингтон» на выезде сыграет с «Каролиной», а «Питтсбург» на своем льду примет «Тампу».