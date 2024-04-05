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Виннипег
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03:00
Миннесота
Колорадо
25
03:00
Нэшвилл
Сент-Луис
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08:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу»

«Питтсбург» на выезде обыграл «Вашингтон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Ши (2'), Пьер-Оливье Жозеф (12'), Майкл Бантинг (30') и Ларс Эллер (58'). У хозяев единственный результативный бросок в большинстве нанес Александр Овечкин (47').

Овечкин прервал свою безголевую серию из четырех матчей, забросив 27-ю шайбу в этом сезоне и 849-ю за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 45 шайб.

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Капитан «Вашингтона» провел на льду 22 минуты 21 секунды, нанес 12 бросков по воротам, из которых восемь пришлись в створ, сделал шесть силовых приемов, заблокировал одни бросок и допустил одну потерю. Он был признан третьей звездой матча. После 72 сыгранных матчей на счету Овечкина 60 (27+33) набранных очков.

«Вашингтон» проиграл четвертую встречу подряд и выпал из зоны плей-офф. «Столичные» идут на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на один балл. Позади расположился «Питтсбург», который после трех побед подряд сократил отставание от восьмерки сильнейших до двух баллов.

Обе команды проведут следующие матчи в субботу, 6 апреля. «Вашингтон» на выезде сыграет с «Каролиной», а «Питтсбург» на своем льду примет «Тампу».

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Вашингтон
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Питтсбург
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