Марченко забросил Сорокину с отрицательного угла: видео

У гостей заброшенными шайбами отметились Пьер Энгвалл (8'), Бо Хорват (14'), Ноа Добсон (43') и Кайл Палмьери (60'). У хозяев забивали Дмитрий Воронков (10') и Кирилл Марченко (18').

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил 18-ю шайбу в дебютном сезоне НХЛ, результативно сыграв на пятке после броска Кирилла Марченко. После 70 матчей в активе 23-летнего россиянина 33 (18+15) набранных очков.

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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 21-ю шайбу в этом сезоне, поразив ворота соотечественника Ильи Сорокина с отрицательного угла. Он был признан второй звездой встречи. После 72 матчей в активе 23-летнего россиянина 39 (21+18) набранных очков. Марченко и Воронков входят в тройку лучших снайперов команды в этом сезоне.

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Защитник «Айлендерс» Александр Романов поучаствовал в шайбах Хорвата и Добсона, отметившись двумя результативными передачами. После 75 матчей в активе 24-летнего россиянина 20 (7+13) набранных очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и одержал 24-ю победу в этом сезоне. Его визави и соотечественник Даниил Тарасов отразил 13 из 15 бросков по своим воротам и был заменен в конце первого периода из-за травмы. 25-летний россиянин не смог продолжить встречу после столкновения с одноклубником Давидом Йиричеком.

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«Айлендерс» одержали третью победу подряд и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Островитяне» вышли в лидеры гонки за две оставшиеся путевки в плей-офф, за которые они борются вместе с «Филадельфией», «Детройтом», «Вашингтоном» и «Питтсбургом». Следующий матч нью-йоркцы проведут в воскресенье, 7 апреля, дома против «Нэшвилла».

«Коламбус» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Востока. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 7 апреля, дома против «Филадельфии».