Мэттьюс повторил рекорд Овечкина по числу шайб за сезон в НХЛ

У хозяев в основное время отличились Мэтт Нис (26') и Остон Мэттьюс (42'). У гостей забивали Рикард Ракелль (19') и Дрю О'Коннор (54'). Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил защитник «Торонто» Джейк Маккейб.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 65-ю шайбу в этом сезоне и повторил рекорд XXI века по голам за один регулярный чемпионат, который установил Александр Овечкин в сезоне-2007/08. У 26-летнего американца есть еще пять игр на то, чтобы превзойти результат россиянина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5421d541bac2b340&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241089" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рекорд НХЛ по числу голов за сезон принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1981/82 забросил 92 шайбы.

После 76 сыгранных матчей на счету Мэттьюса 102 (65+37) набранных очков.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 30 из 32 бросков по своим воротам и одержал 23-ю победу в сезоне. С учетом прошлого сезона на счету 27-летнего россиянина 50 побед за «Торонто». Он достиг этой отметки за 80 матчей, что является вторым результатом в истории клуба.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, которая стала для него 796-й в НХЛ. По этому показателю Малкин вплотную приблизился к Яри Курри (797), занимающему 34-е место по количеству передач в истории лиги. После 78 сыгранных матчей на счету Малкина 63 (25+38) набранных очка.

«Торонто» одержал пятую победу в шести последних матчах. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и уже забронировала себе место в плей-офф. Следующий матч «кленовые листья» проведут в среду, 10 апреля, на выезде против «Нью-Джерси».