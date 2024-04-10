Лакросс-гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Бостон»

У гостей заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (31'), Теуво Терявяйнен (34'), Джейк Гюнцель (51') и Сет Джарвис (54'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Чарли Макэвоя (37').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой встречи. 24-летний россиянин забил лакросс-гол и отметился результативной передачей на Терявяйнена.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=faeb34740a3af1a4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241092" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Свечникова это уже третья шайба в карьере, заброшенная подобным образом. В 2019 году он стал автором первого лакросс-гола в истории НХЛ. По их общему количеству он делит лидерство с нападающим «Анахайма» Тревором Зеграсом.

После 57 сыгранных матчей на счету Свечникова 49 (19+30) набранных очков.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и одержал 23-ю победу в этом сезоне.