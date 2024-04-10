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08:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Лакросс-гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Бостон»

«Каролина» на выезде обыграла «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Бостон
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У гостей заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (31'), Теуво Терявяйнен (34'), Джейк Гюнцель (51') и Сет Джарвис (54'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Чарли Макэвоя (37').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой встречи. 24-летний россиянин забил лакросс-гол и отметился результативной передачей на Терявяйнена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Свечникова это уже третья шайба в карьере, заброшенная подобным образом. В 2019 году он стал автором первого лакросс-гола в истории НХЛ. По их общему количеству он делит лидерство с нападающим «Анахайма» Тревором Зеграсом.

После 57 сыгранных матчей на счету Свечникова 49 (19+30) набранных очков.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и одержал 23-ю победу в этом сезоне.

«Каролина» одержала пятую победу в шести последних матчах и вышла на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «ураганы» проведут в субботу, 13 апреля, на выезде против «Сент-Луиса».

Бостон
1:4
0:0, 1:2, 0:2
Каролина
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