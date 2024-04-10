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08:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Рекордная шайба Овечкина вернула «Вашингтон» в зону плей-офф

«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (38') и Александр Овечкин (40'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Патрика Кейна (60').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в этом сезоне и стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось достигнуть этой отметки за карьеру 18 раз. Его гол стал победным, а россиянин был признан третьей звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин провел на льду 15 минут 11 секунд, нанес два броска в створ ворот, совершил два силовых прием и закончил матч с положительной полезностью — «+1».

После 75 сыгранных матчей на счету Овечкина 63 (30+33) результативных балла. Он забросил 852-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 42 шайб. Также Овечкин забросил 129-ю победную шайбу в НХЛ и теперь отстает от рекордсмена лиги Яромира Ягра на шесть голов.

«Вашингтон» прервал серию из шести поражений подряд и благодаря победе над прямым конкурентом сумел вернуть себе восьмое место на Востоке, которое дает право сыграть в плей-офф. Следующий матч команда проведет в пятницу, 12 апреля, на выезде против «Баффало».

«Столичным» осталось провести четыре матча до конца регулярного чемпионата. После выезда в Баффало они примут на своем льду «Тампу» и «Бостон», а затем отправятся в гости к «Филадельфии».

Детройт
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Вашингтон
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Рекордная шайба Овечкина вернула «Вашингтон» в зону плей-офф
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