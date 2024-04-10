Рекордная шайба Овечкина вернула «Вашингтон» в зону плей-офф

У гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (38') и Александр Овечкин (40'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Патрика Кейна (60').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в этом сезоне и стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось достигнуть этой отметки за карьеру 18 раз. Его гол стал победным, а россиянин был признан третьей звездой матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a6972e6eeeaf2186&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241093" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин провел на льду 15 минут 11 секунд, нанес два броска в створ ворот, совершил два силовых прием и закончил матч с положительной полезностью — «+1».

После 75 сыгранных матчей на счету Овечкина 63 (30+33) результативных балла. Он забросил 852-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 42 шайб. Также Овечкин забросил 129-ю победную шайбу в НХЛ и теперь отстает от рекордсмена лиги Яромира Ягра на шесть голов.

«Вашингтон» прервал серию из шести поражений подряд и благодаря победе над прямым конкурентом сумел вернуть себе восьмое место на Востоке, которое дает право сыграть в плей-офф. Следующий матч команда проведет в пятницу, 12 апреля, на выезде против «Баффало».