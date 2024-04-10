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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Круто обойти Овечкина». Мэттьюс — о рекорде по голам за сезон

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал рекорд по забитым голам в НХЛ в XXI веке, который он установил в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:2).

Торонто
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

26-летний американец забросил 66-ю шайбу в этом сезоне и побил рекорд Овечина по голам, который он установил в сезоне-2007/08.

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«Круто обойти Овечкина. Очевидно, он тот, кто он есть, и он сделал и достиг многого в хоккее. Для меня большая честь быть в одном списке с ним», — сказал Овечкин после матча.

Мэттьюс родился в Калифорнии, но свое детство провел в Аризоне, где регулярно посещал матчи местной команды НХЛ «Финикс Койотис». 16 января 2006 года восьмилетний Остон присутствовал на домашнем матче «койотов» против «Вашингтона», в котором Овечкин забил свой самый известный гол в НХЛ, поразив ворота соперника с острого угла лежа на спине.

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В 2020 году ESPN назвал эту шайбу лучшей в истории НХЛ. Возможно, именно тогда Мэттьюс решил связать свою жизнь с хоккеем.

В этом сезоне Мэттьюс провел 77 матчей, в которых набрал 103 (66+37) результативных балла. У американца есть еще четыре матча до конца регулярного чемпионата, в которых он может улучшить свой результат по заброшенным шайбам.

Нью-Джерси
2:5
1:1, 1:2, 0:2
Торонто
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