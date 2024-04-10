«Круто обойти Овечкина». Мэттьюс — о рекорде по голам за сезон

26-летний американец забросил 66-ю шайбу в этом сезоне и побил рекорд Овечина по голам, который он установил в сезоне-2007/08.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=00a9ce5f95d2964e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241091" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Круто обойти Овечкина. Очевидно, он тот, кто он есть, и он сделал и достиг многого в хоккее. Для меня большая честь быть в одном списке с ним», — сказал Овечкин после матча.

Мэттьюс родился в Калифорнии, но свое детство провел в Аризоне, где регулярно посещал матчи местной команды НХЛ «Финикс Койотис». 16 января 2006 года восьмилетний Остон присутствовал на домашнем матче «койотов» против «Вашингтона», в котором Овечкин забил свой самый известный гол в НХЛ, поразив ворота соперника с острого угла лежа на спине.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=59f37ffa8c640082&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241101" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2020 году ESPN назвал эту шайбу лучшей в истории НХЛ. Возможно, именно тогда Мэттьюс решил связать свою жизнь с хоккеем.