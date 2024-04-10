«Круто обойти Овечкина». Мэттьюс — о рекорде по голам за сезон
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал рекорд по забитым голам в НХЛ в XXI веке, который он установил в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:2).
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал рекорд по забитым голам в НХЛ в XXI веке, который он установил в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:2).
26-летний американец забросил 66-ю шайбу в этом сезоне и побил рекорд Овечина по голам, который он установил в сезоне-2007/08.
«Круто обойти Овечкина. Очевидно, он тот, кто он есть, и он сделал и достиг многого в хоккее. Для меня большая честь быть в одном списке с ним», — сказал Овечкин после матча.
Мэттьюс родился в Калифорнии, но свое детство провел в Аризоне, где регулярно посещал матчи местной команды НХЛ «Финикс Койотис». 16 января 2006 года восьмилетний Остон присутствовал на домашнем матче «койотов» против «Вашингтона», в котором Овечкин забил свой самый известный гол в НХЛ, поразив ворота соперника с острого угла лежа на спине.
В 2020 году ESPN назвал эту шайбу лучшей в истории НХЛ. Возможно, именно тогда Мэттьюс решил связать свою жизнь с хоккеем.
В этом сезоне Мэттьюс провел 77 матчей, в которых набрал 103 (66+37) результативных балла. У американца есть еще четыре матча до конца регулярного чемпионата, в которых он может улучшить свой результат по заброшенным шайбам.