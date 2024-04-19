Россия поднялась на второе место по выигранным «Арт Росс Трофи»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров во второй раз в карьере завоевал «Арт Росс Трофи». Форвард набрал 144 очка в 81 матче, забросив 44 шайбы и сделав 100 результативных передач в завершившемся регулярном чемпионате.

В пятый раз в истории лучшим бомбардиром НХЛ стал хоккеист из России. Ранее приз также дважды завоевывал Евгений Малкин, еще один раз его обладателем становился Александр Овечкин.

По числу выигранных «Арт Росс Трофи» Россия поднялась на второе место, догнав Чехию, все пять наград которой на счету Яромира Ягра.

Трижды лидером сезона по набранным очкам становился представитель Швеции — Петер Форсберг в 2003 году, Хенрик Седин в 2010 году, а его брат-близнец Даниэль в 2011-м. По одному разу побеждали представители США (Патрик Кейн в 2016 году) и Германии (Леон Драйзайтль в 2020-м).