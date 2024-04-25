Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Вегас
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Бостон
24
Хоккей. КХЛ
24.04
Локомотив
Металлург Мг
12
Хоккей. НХЛ
26.04
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
26.04
Айлендерс
Каролина
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
ОТ
45
04:30
Даллас
Вегас
13
02:00
Торонто
Бостон
24
24.04
Ванкувер
Нэшвилл
14
24.04
Виннипег
Колорадо
25
24.04
Флорида
Тампа-Бэй
ОТ
32
24.04
Рейнджерс
Вашингтон
43
23.04
Эдмонтон
Лос-Анджелес
74
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Гребенкин после победы в Кубке Гагарина отправляется в НХЛ

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Металлург Мг
Локомотив
ТоронтоНХЛ: таблица и календарьНХЛ: таблица и календарь
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

О своем решении 20-летний хоккеист объявил после завоевания Кубка Гагарина. Накануне «Металлург» на выезде обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии (4−0) и в третий раз в своей истории стал обладателем главного трофея КХЛ.

«Да, я уже принял решение, что поеду в “Торонто”. И буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный человек. Но очень уверенный в себе. Я думаю, мне это должно помочь», — сказал Гребенкин.

Гребенкин был выбран «Торонто» на драфте НХЛ-2022 под общим 135-м номером. Он сможет сыграть в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, если канадский клуб сможет обыграть «Бостон» и выйти во второй раунд плей-офф. На данный момент счет в серии 2−1 в пользу «Бостона».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Гребенкин провел 67 матчей, в которых набрал 41 (19+22) результативных балл. Он стал вторым лучшим бомбардиром «Металлурга» в регулярке. В плей-офф нападающий провел 23 матча и набрал 6 (3+3) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Металлург Мг
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь