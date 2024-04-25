Гребенкин после победы в Кубке Гагарина отправляется в НХЛ

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

О своем решении 20-летний хоккеист объявил после завоевания Кубка Гагарина. Накануне «Металлург» на выезде обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии (4−0) и в третий раз в своей истории стал обладателем главного трофея КХЛ.

«Да, я уже принял решение, что поеду в “Торонто”. И буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный человек. Но очень уверенный в себе. Я думаю, мне это должно помочь», — сказал Гребенкин.

Гребенкин был выбран «Торонто» на драфте НХЛ-2022 под общим 135-м номером. Он сможет сыграть в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, если канадский клуб сможет обыграть «Бостон» и выйти во второй раунд плей-офф. На данный момент счет в серии 2−1 в пользу «Бостона».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Гребенкин провел 67 матчей, в которых набрал 41 (19+22) результативных балл. Он стал вторым лучшим бомбардиром «Металлурга» в регулярке. В плей-офф нападающий провел 23 матча и набрал 6 (3+3) очков.