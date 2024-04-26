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08:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Орлова приблизил «Каролину» к выходу во второй раунд плей-офф

«Каролина» на выезде обыграла «Айлендерс» (3:2) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Каролина
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Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Брент Бернс (5'), Дмитрий Орлов (11') и Себастьян Ахо (28'). У «Айлендерс» отличились Пьер Энгвалль (23') и Брок Нельсон (38').

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов забросил первую шайбу за «ураганов» в плей-офф. 32-летний россиянин подключился к контратаке своей команды и завершил ее точным броском. Для Орлова это первый гол в плей-офф с 2018 года, когда он выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона». Всего на счету защитника 82 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 32 (3+29) результативных балла.

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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой матча. В активе 24-летнего россиянина две результативные передачи — одна из них на Орлова. Всего на счету Свечникова 43 игры в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 29 (13+16) очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 11 из 14 бросков по своим воротам. После третьей пропущенной шайбы он был заменен — вместо него на льду появился Семен Варламов, который отразил все восемь бросков.

«Айлендерс» уступают в серии с «Каролиной» со счетом 0−3. За всю историю плей-офф НХЛ было 206 случаев, когда команда уступала по ходу серии с таким счетом. В 128 случаях (62,1%) такие серии завершались со счетом 0−4. Отыграться с 0−3 удалось лишь четырем командам (1,9%). Последний такой случай произошел в 2014 году, когда «Лос-Анджелес» после трех поражений смог выиграть четыре игры кряду у «Сан-Хосе». В том сезоне «короли» выиграли Кубок Стэнли.

Четвертый матч серии пройдет в Нью-Йорке в субботу, 27 апреля.

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