Гол Орлова приблизил «Каролину» к выходу во второй раунд плей-офф

У гостей заброшенными шайбами отметились Брент Бернс (5'), Дмитрий Орлов (11') и Себастьян Ахо (28'). У «Айлендерс» отличились Пьер Энгвалль (23') и Брок Нельсон (38').

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов забросил первую шайбу за «ураганов» в плей-офф. 32-летний россиянин подключился к контратаке своей команды и завершил ее точным броском. Для Орлова это первый гол в плей-офф с 2018 года, когда он выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона». Всего на счету защитника 82 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 32 (3+29) результативных балла.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7f31421863f60a2a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241275" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой матча. В активе 24-летнего россиянина две результативные передачи — одна из них на Орлова. Всего на счету Свечникова 43 игры в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 29 (13+16) очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 11 из 14 бросков по своим воротам. После третьей пропущенной шайбы он был заменен — вместо него на льду появился Семен Варламов, который отразил все восемь бросков.

«Айлендерс» уступают в серии с «Каролиной» со счетом 0−3. За всю историю плей-офф НХЛ было 206 случаев, когда команда уступала по ходу серии с таким счетом. В 128 случаях (62,1%) такие серии завершались со счетом 0−4. Отыграться с 0−3 удалось лишь четырем командам (1,9%). Последний такой случай произошел в 2014 году, когда «Лос-Анджелес» после трех поражений смог выиграть четыре игры кряду у «Сан-Хосе». В том сезоне «короли» выиграли Кубок Стэнли.

Четвертый матч серии пройдет в Нью-Йорке в субботу, 27 апреля.