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08:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба Кузнецова принесла «Каролине» победу над «Рейнджерс»

«Каролина» на выезде обыграла «Рейнджерс» (4:1) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Рейнджерс
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Счет в матче в середине встречи открыл защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба (27'), отличившийся в меньшинстве. Развить свой дальнейший успех хозяева не смогли, в то время как гости ударно провели начало третьего периода, забросив три шайбы — отличились Джордан Стаал (44'), Евгений Кузнецов (47') и Джордан Мартинук (50'). Четвертую шайбу «Каролины» забросил Мартин Нечас (57'), поразивший пустые ворота хозяев.

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов стал автором победной шайбы и был признан первой звездой матча. После 9 сыгранных матчей в текущем розыгрыше плей-офф в его активе 6 (4+2) набранных очков. 31-летний россиянин входит в число лучших снайперов «Каролины» в этом плей-офф.

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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 10 сыгранных матчей в текущем розыгрыше плей-офф на его счету 5 (2+3) набранных очков.

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам и потерпел второе поражение в плей-офф подряд. В третьем периоде 28-летний россиянин пропустил три шайбы за шесть минут.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин второй матч кряду проводит без набранных очков. На этом отрезке 32-летний россиянин является худшим игроком команды по суммарному коэффициенту полезности — «-5». После 9 сыгранных матчей в активе Панарина 9 (4+5) набранных очков.

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» вторую игру подряд и сократила отставание в серии — 2−3. Шестой матч серии пройдет на домашнем льду «ураганов» в пятницу, 17 мая.

Рейнджерс
1:4
0:0, 1:0, 0:4
Каролина
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