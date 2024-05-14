Шайба Кузнецова принесла «Каролине» победу над «Рейнджерс»

Счет в матче в середине встречи открыл защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба (27'), отличившийся в меньшинстве. Развить свой дальнейший успех хозяева не смогли, в то время как гости ударно провели начало третьего периода, забросив три шайбы — отличились Джордан Стаал (44'), Евгений Кузнецов (47') и Джордан Мартинук (50'). Четвертую шайбу «Каролины» забросил Мартин Нечас (57'), поразивший пустые ворота хозяев.

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов стал автором победной шайбы и был признан первой звездой матча. После 9 сыгранных матчей в текущем розыгрыше плей-офф в его активе 6 (4+2) набранных очков. 31-летний россиянин входит в число лучших снайперов «Каролины» в этом плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c65cdfa0c9377dc7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241397" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 10 сыгранных матчей в текущем розыгрыше плей-офф на его счету 5 (2+3) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e374be78b1ca8ddf&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241398" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам и потерпел второе поражение в плей-офф подряд. В третьем периоде 28-летний россиянин пропустил три шайбы за шесть минут.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин второй матч кряду проводит без набранных очков. На этом отрезке 32-летний россиянин является худшим игроком команды по суммарному коэффициенту полезности — «-5». После 9 сыгранных матчей в активе Панарина 9 (4+5) набранных очков.