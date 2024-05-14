НХЛ отстранила Ничушкина на полгода. Вероятно, из-за наркотиков

29-летний россиянин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ, по условиям которой он будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. По истечении этого срока он получит возможность вернуться в лигу. Если впоследствии ему снова понадобится программа реабилитации (четвертый этап), хоккеисту могут запретить выступление в НХЛ пожизненно.

Таким образом, Ничушкин не поможет своей команде в оставшихся матчах плей-офф, а также пропустит начало регулярного чемпионата сезона-2024/25. Официальных подробностей о характере проблем хоккеиста не приводится. По сообщениям нескольких авторитетных инсайдеров, Ничушкин провалил тест на наркотики или запрещенные медикаменты.

В середине января Ничушкин уже попадал под программу помощи игрокам НХЛ, из-за которой был вынужден пропустить 22 матча регулярного чемпионата. Данная программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В начале марта хоккеист вернулся в состав «Колорадо».

В текущем розыгрыше плей-офф Ничушкин провел 8 матчей и набрал 10 (9+1) очков. Он был лучшим снайпером плей-офф, выдав на старте серию из семи матчей подряд с заброшенными шайбами и повторив тем самым достижение Пэта Лафонтена, установленное в 1992 году.

Прошлогодний розыгрыш плей-офф Ничушкин также не смог доиграть до конца из-за инцидента в отеле. Россиянин пропустил утреннюю раскатку команды перед третьим матчем первого раунда против «Сиэтла». Сотрудники клуба обнаружили в его гостиничном номере женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позднее на место происшествия прибыла полиция, однако подробности инцидента так и не были преданы публичной огласке. Ничушкин был выведен из состава «по личным причинам» и вернулся в команду к началу нового регулярного чемпионата.