Шайба Дадонова помогла «Далласу» уверенно обыграть «Колорадо»
«Даллас» на выезде обыграл «Колорадо» (5:1) в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Даллас» на выезде обыграл «Колорадо» (5:1) в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
У гостей дублем отметился Уайатт Джонстон (16', 26'), забросивший сначала в меньшинстве, а затем в большинстве. Также у «Далласа» забивали Миро Хейсканен (32'), Евгений Дадонов (50') и Сэм Стил (59'). У хозяев единственный гол на счету Кейси Миттельштадта (33').
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. На счету 34-летнего россиянин после 11 сыгранных матчей 5 (3+2) набранных очков.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 29 из 34 бросков по своим воротам и потерпел третье поражение подряд.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустил эту встречу и больше не сможет помочь команде в текущем розыгрыше плей-офф. Лучший снайпер «лавин» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ и получил отстранение от матчей минимум на полгода.
«Даллас» повел в серии с «Колорадо» со счетом 3−1 и теперь находится в шаге от выхода в финал Западной конференции. Пятый матч серии пройдет на домашнем льду «звезд» в четверг, 16 мая.