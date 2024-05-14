Шайба Дадонова помогла «Далласу» уверенно обыграть «Колорадо»

У гостей дублем отметился Уайатт Джонстон (16', 26'), забросивший сначала в меньшинстве, а затем в большинстве. Также у «Далласа» забивали Миро Хейсканен (32'), Евгений Дадонов (50') и Сэм Стил (59'). У хозяев единственный гол на счету Кейси Миттельштадта (33').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. На счету 34-летнего россиянин после 11 сыгранных матчей 5 (3+2) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6755b9779f0bb6a7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241396" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 29 из 34 бросков по своим воротам и потерпел третье поражение подряд.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустил эту встречу и больше не сможет помочь команде в текущем розыгрыше плей-офф. Лучший снайпер «лавин» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ и получил отстранение от матчей минимум на полгода.