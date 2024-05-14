«Ему дали второй шанс, а он все испортил». Журналист о Ничушкине
Журналист The Denver Post Шон Килер отреагировал на отстранение нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.
Журналист The Denver Post Шон Килер отреагировал на отстранение нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.
29-летний россиянин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ и был отстранен лигой минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. По информации североамериканских инсайдеров, Ничушкин провалил тест на запрещенные вещества.
— «Колорадо» дал Валерию Ничушкину второй шанс. Он все испортил. Время двигаться дальше. Вы плачете по этому человеку, злитесь из-за потери, вы задаетесь вопросом об администрации клуба, который защищал и помогал своему проблемному нападающему. Только для того, чтобы снова всё «сгорело». Все кончено. Чемпионское окно не будет ждать.
Если он не может помочь вам выиграть еще один Кубок Стэнли, пришло время отказаться от него. Пусть кто-нибудь другой возьмет на себя эту задачу. Вы скажете, что у Ничушкина слишком большой талант, чтобы от него отказаться. Абсолютная правда. Но он также слишком ненадёжен, чтобы на него можно было положиться.
Это блеск, который разбивает ваше сердце. Когда Ничушкин в игре, он — сила природы, искусный игрок, ставящий заслон, чит-код для игры в большинстве, колосс с мягкими, осторожными руками часовщика. Два плей-офф подряд. Два исчезновения в плей-офф подряд. «Колорадо» не может себе позволить третий раз, — написал Килер в своей статье.
Лишившись Ничушкина, «Колорадо» сегодня дома проиграл «Далласу» (1:5) и теперь находится в шаге от вылета из плей-офф. Защитник «лавин» Джек Джонсон сообщил, что табличка с фамилией Валерия Ничушкина была убрана перед матчем из командной раздевалки. Место россиянина занял 22-летний канадец Жан-Люк Фоуди.
«Он сделал свой выбор. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Он свой выбор сделал», — сказал Джонсон после матча.
В текущем розыгрыше плей-офф Ничушкин провел 8 матчей и набрал 10 (9+1) очков. Он был лучшим снайпером плей-офф, выдав на старте серию из семи матчей подряд с заброшенными шайбами, повторив тем самым достижение Пэта Лафонтена, установленное в 1992 году.
В июле 2022 года Ничушкин подписал с «Колорадо» восьмилетний контракт на общую сумму 49 млн долларов. Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. Контракт Ничушкина не будет учитываться под потолком зарплат, поэтому в межсезонье клуб может попытаться найти на его место нового игрока.