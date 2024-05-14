«Ему дали второй шанс, а он все испортил». Журналист о Ничушкине

— «Колорадо» дал Валерию Ничушкину второй шанс. Он все испортил. Время двигаться дальше. Вы плачете по этому человеку, злитесь из-за потери, вы задаетесь вопросом об администрации клуба, который защищал и помогал своему проблемному нападающему. Только для того, чтобы снова всё «сгорело». Все кончено. Чемпионское окно не будет ждать.



Если он не может помочь вам выиграть еще один Кубок Стэнли, пришло время отказаться от него. Пусть кто-нибудь другой возьмет на себя эту задачу. Вы скажете, что у Ничушкина слишком большой талант, чтобы от него отказаться. Абсолютная правда. Но он также слишком ненадёжен, чтобы на него можно было положиться.



Это блеск, который разбивает ваше сердце. Когда Ничушкин в игре, он — сила природы, искусный игрок, ставящий заслон, чит-код для игры в большинстве, колосс с мягкими, осторожными руками часовщика. Два плей-офф подряд. Два исчезновения в плей-офф подряд. «Колорадо» не может себе позволить третий раз, — написал Килер в своей статье.



Лишившись Ничушкина, «Колорадо» сегодня дома проиграл «Далласу» (1:5) и теперь находится в шаге от вылета из плей-офф. Защитник «лавин» Джек Джонсон сообщил, что табличка с фамилией Валерия Ничушкина была убрана перед матчем из командной раздевалки. Место россиянина занял 22-летний канадец Жан-Люк Фоуди.