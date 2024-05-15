Передача Задорова не спасала «Ванкувер» в матче с «Эдмонтоном»

Хозяева лидировали в счете большую часть встречи благодаря шайбам Леона Драйзайтля (12') и Райана Нюджента-Хопкинса (40'). В третьем периоде отставание в счете сократил нападающий гостей Конор Гарланд (47').

В концовке матча «Ванкувер» снял вратаря и сумел сравнять счет благодаря точному броску Дакоты Джошуа (59'), однако за 40 секунд до окончания основного времени ответную шайбу забросил защитник «Эдмонтона» Эван Бушар и тем самым принес победу своей команде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=edda54c78fd47ba4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241428&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этой встрече Бушар пробил отметку в 40 набранных очков в плей-офф НХЛ. Для этого 24-летнему канадцу понадобилось всего 37 матчей. Быстрее него в истории лиги этой отметки достигали лишь Бобби Орр (33) и Брайан Литч (32).

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 10 сыгранных матчей в активе россиянина 8 (4+4) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=94c029952c8a56fa&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241427&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в очередной раз закончил встречу без результативных действий. 29-летний россиянин не сумел набрать очков ни в одном из десяти матчей плей-офф.