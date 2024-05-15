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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров в официальном приложении НХЛ

Ранее стало известно о том, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин был отстранен от выступлений в НХЛ как минимум на шесть месяцев.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин удален из списка лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении НХЛ.

Ранее НХЛ и Ассоциация игроков лиги объявили, что российский хоккеист переведен на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА. Он будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он получит право подать заявление о восстановлении на работе.

Инсайдер Фрэнк Серавалли со ссылкой на свои источники сообщил, что Ничушкин недавно провалил тест на «drugs», что в переводе может означать как наркотики, так и лекарства. Официальные подробности отстранения россиянина пока не приводятся.

В текущем розыгрыше плей-офф Ничушкин провел 8 матчей и набрал 10 (9+1) очков. Он был лучшим снайпером плей-офф, выдав на старте серию из семи матчей подряд с заброшенными шайбами и повторив тем самым достижение Пэта Лафонтена, установленное в 1992 году. Ничушкин делит первую строчку лучших снайперов плей-офф с Заком Хайманом из «Эдмонтона».

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