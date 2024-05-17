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08:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин обошел Буре по результативным передачам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил две результативные передачи в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:3).

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

В обоих случаях 32-летний россиянин бросал по воротам издали, а его партнеры Винсент Трочек и Крис Крайдер удачно подправляли шайбу после броска.

После этого матча на счету Панарина стало 37 результативных передач в плей-офф НХЛ. Он вышел на 12-е место в истории по этому показателю среди россиян, обойдя Валерия Каменского и Павла Буре (оба — по 35), и сравнявшись с Вячеславом Козловым.

Следующая цель Панарина — нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов (40). Рекордсменом среди россиян по числу результативных передач в плей-офф является Сергей Федоров (124).

Лидеры плей-офф НХЛ по результативным передачам среди россиян:

  1. Сергей Федоров — 124;
  2. Никита Кучеров — 114;
  3. Евгений Малкин — 113;
  4. Сергей Зубов — 93;
  5. Павел Дацюк — 71;
  6. Александр Овечкин — 69;
  7. Сергей Гончар — 68;
  8. Игорь Ларионов — 67;
  9. Алексей Ковалев — 55;
  10. Александр Могильный — 47.

«Рейнджерс» выиграли серию второго раунда против «Каролины» со счетом 4−2 и стали первыми финалистами Восточной Конференции. Следующим соперником команды из Нью-Йорка станет победитель противостояния «Флорида» — «Бостон» (счет в серии — 3−2). Шестой матч пройдет в Бостоне в субботу, 18 мая.

Каролина
3:5
1:0, 2:1, 0:4
Рейнджерс
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