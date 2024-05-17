Панарин обошел Буре по результативным передачам в плей-офф НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил две результативные передачи в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:3).
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил две результативные передачи в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:3).
В обоих случаях 32-летний россиянин бросал по воротам издали, а его партнеры Винсент Трочек и Крис Крайдер удачно подправляли шайбу после броска.
После этого матча на счету Панарина стало 37 результативных передач в плей-офф НХЛ. Он вышел на 12-е место в истории по этому показателю среди россиян, обойдя Валерия Каменского и Павла Буре (оба — по 35), и сравнявшись с Вячеславом Козловым.
Следующая цель Панарина — нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов (40). Рекордсменом среди россиян по числу результативных передач в плей-офф является Сергей Федоров (124).
Лидеры плей-офф НХЛ по результативным передачам среди россиян:
«Рейнджерс» выиграли серию второго раунда против «Каролины» со счетом 4−2 и стали первыми финалистами Восточной Конференции. Следующим соперником команды из Нью-Йорка станет победитель противостояния «Флорида» — «Бостон» (счет в серии — 3−2). Шестой матч пройдет в Бостоне в субботу, 18 мая.