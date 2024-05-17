Панарин обошел Буре по результативным передачам в плей-офф НХЛ

В обоих случаях 32-летний россиянин бросал по воротам издали, а его партнеры Винсент Трочек и Крис Крайдер удачно подправляли шайбу после броска.

После этого матча на счету Панарина стало 37 результативных передач в плей-офф НХЛ. Он вышел на 12-е место в истории по этому показателю среди россиян, обойдя Валерия Каменского и Павла Буре (оба — по 35), и сравнявшись с Вячеславом Козловым.

Следующая цель Панарина — нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов (40). Рекордсменом среди россиян по числу результативных передач в плей-офф является Сергей Федоров (124).

Лидеры плей-офф НХЛ по результативным передачам среди россиян:

Сергей Федоров — 124; Никита Кучеров — 114; Евгений Малкин — 113; Сергей Зубов — 93; Павел Дацюк — 71; Александр Овечкин — 69; Сергей Гончар — 68; Игорь Ларионов — 67; Алексей Ковалев — 55; Александр Могильный — 47.