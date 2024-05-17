Панарин и Шестеркин вышли в полуфинал Кубка Стэнли

Хоккей НХЛ 2023-2024 Второй раунд, 17.05.2024, 2:00 Каролина 3 Рейнджерс 5

У гостей хет-трик оформил Крис Крайдер (47', 52', 56'), еще по одной шайбе забросили Винсент Трочек (26') и Баркли Гудроу (60'). У хозяев забивали Мартин Нечас (19'), Сет Джарвис (25') и Себастьян Ахо (30').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. В обоих случаях 32-летний россиянин издали бросал по воротам, а его партнеры Трочек и Крайдер удачно подправляли шайбу после броска. После 10 матчей плей-офф в активе Панарина 11 (4+7) набранных очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в текущем розыгрыше плей-офф. Он вышел на первое место по числу вратарских побед в Кубке Стэнли в этом сезоне.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. 24-летний россиянин завершил выступление в плей-офф, набрав в 11 матчах 11 (2+9) очков.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 32-летний россиянин завершил выступление в плей-офф, набрав в 11 матчах 6 (2+4) очков.

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов не отметился в этом матче результативными действиями. В 10 матчах плей-офф на его счету 6 (4+2) набранных очков.

«Каролина» шестой сезон подряд вылетает из плей-офф НХЛ, не добравшись до финала Кубка Стэнли. Дважды «ураганам» удалось дойти до финала Востока, где оба раза они проигрывали со счетом 0−4.

«Рейнджерс» выиграли серию второго раунда против «Каролины» со счетом 4−2 и стали первыми чемпионами регулярного чемпионата с 2015 года, которым удалось выйти в финал конференции. Следующим соперником нью-йоркцев станет победитель противостояния «Флорида» — «Бостон» (счет в серии — 3−2). Шестой матч пройдет в Бостоне в субботу, 18 мая.