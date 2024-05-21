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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Стал известен последний полуфиналист Кубка Стэнли

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер» (3:2) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Коди Сиси (22'), Зак Хайман (26') и Райан Нюджент-Хопкинс (36'). У хозяев забивали Конор Гарланд (52') и Филип Гронек (56').

После двух раундов плей-офф сразу три игрока «Эдмонтона» лидируют в гонке бомбардиров плей-офф, набрав не менее 20 очков: Леон Дразайтль (24), Коннор Макдэвид (21) и Эван Бушар (20). Это первый подобный случай в истории НХЛ. Четверку лучших бомбардиров плей-офф замыкает нападающий «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс (16).

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров провел самый результативный плей-офф НХЛ в своей карьере. На счету 29-летнего россиянина 13 матчей, в которых он набрал 8 (4+4) очков. Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев сыграл в плей-офф 11 матчей и остался без набранных очков. Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин большую часть плей-офф провел в запасе и сыграл всего два матча.

«Эдмонтон» выиграл серию против «Ванкувера» со счетом 4−3 и во второй раз за три года вышел в финал Западной конференции. За выход в финал Кубка Стэнли «нефтяники» сыграют с лучшей командой Запада по итогам регулярного чемпионата «Далласом». В финале Восточной конференции сыграют «Рейнджерс» и «Флорида».

Борьбу за Кубок Стэнли продолжат шесть российских хоккеистов: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко (все — «Флорида»), Игорь Шестеркин, Артемий Панарин (оба — «Рейнджерс») и Евгений Дадонов («Даллас»).

Финал конференций стартует в четверг, 23 мая, матчем «Рейнджерс» — «Флорида». На следующий день свою серию начнут «Даллас» и «Эдмонтон». Первый матч финальной серии Кубка Стэнли должен пройти не позднее 10 июня.

Ванкувер
2:3
0:0, 0:3, 2:0
Эдмонтон
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