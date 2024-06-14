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09:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Новый клуб НХЛ «Юта» представил логотип и игровую форму

Клуб НХЛ «Юта» показал логотип и игровую форму, в которой будет выступать в следующем сезоне.

НХЛ: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Сезон-2024/25 клуб проведет под названием Utah Hockey Club. Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к сезону-2025/26. К этому моменту у клуба должны появиться постоянное название, логотип и маскот.

При этом «Юта» уже определилась с цветовой схемой. Клуб будет проводить матчи в черно-белых свитерах с голубой окантовкой. На груди по диагонали будет выписано название команды. Похожий дизайн леттеринга сейчас используется в форме «Рейнджерс».

В пресс-релизе «Юты» отмечается, что черный цвет олицетворяет темные ночи в горах и вулканические породы пустынь штата, белый — снег на вершинах гор и солончаки, голубой — небо и богатую историю зимних видов спорта в Юте.

18 апреля Совет директоров НХЛ одобрил создание клуба в Солт-Лейк-Сити, который будет принадлежать бизнесмену и владельцу клуба НБА «Юты Джаз» Райану Смиту. Команда фактически образована из «Аризоны Койотис», но не является ее правопреемником.

Последние годы у «Койотис» были серьезные проблемы с ледовой ареной, что поставило под вопрос целесообразность дальнейшего пребывания клуба в штате Аризона. При этом «Аризона» может вернуться в НХЛ через драфт расширения, если владелец клуба Алекс Меруэло к 2029 году сможет построить в штате новую ледовую арену.

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