Новый клуб НХЛ «Юта» представил логотип и игровую форму

Сезон-2024/25 клуб проведет под названием Utah Hockey Club. Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к сезону-2025/26. К этому моменту у клуба должны появиться постоянное название, логотип и маскот.

При этом «Юта» уже определилась с цветовой схемой. Клуб будет проводить матчи в черно-белых свитерах с голубой окантовкой. На груди по диагонали будет выписано название команды. Похожий дизайн леттеринга сейчас используется в форме «Рейнджерс».

В пресс-релизе «Юты» отмечается, что черный цвет олицетворяет темные ночи в горах и вулканические породы пустынь штата, белый — снег на вершинах гор и солончаки, голубой — небо и богатую историю зимних видов спорта в Юте.

18 апреля Совет директоров НХЛ одобрил создание клуба в Солт-Лейк-Сити, который будет принадлежать бизнесмену и владельцу клуба НБА «Юты Джаз» Райану Смиту. Команда фактически образована из «Аризоны Койотис», но не является ее правопреемником.