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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Объявлен обладатель приза лучшему новичку сезона в НХЛ

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард получил приз лучшему новичку сезона НХЛ — «Колдер Трофи», сообщает пресс-служба лиги.

ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

18-летний Бедард занял первое место в голосовании, обойдя защитника «Миннесоты» Брока Фэйбера и игрока обороны «Нью-Джерси» Люка Хьюза. Игрок «Чикаго» впервые за восемь лет выиграл «Колдер Трофи». В 2016 году приз лучшему новичку сезона в составе «Блэкхокс» вручили россиянину Артемию Панарину.

В 2023 году Бедард был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте НХЛ. В дебютном сезоне он сыграл 68 матчей, в которых набрал 61 (22 заброшенные шайбы + 39 результативных передач) очко. Нападающий стал лучшим бомбардиром «Блэкхокс». Бедард повторил достижение Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Патрика Кейна, Сидни Кросби, Александра Овечкина, Марио Лемье и Дейла Хаверчука как игрок, который стал лучшим бомбардиром своей команды в первом сезоне после выбора на драфте под первым номером.

В минувшем сезоне НХЛ «Чикаго» занял предпоследнее место в Западной конференции, набрав 52 очка в 82 матчах. Хуже «Чикаго» сыграл только «Сан-Хосе», который занял последнее место в общей таблице НХЛ.

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