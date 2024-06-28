Объявлен обладатель приза лучшему новичку сезона в НХЛ

18-летний Бедард занял первое место в голосовании, обойдя защитника «Миннесоты» Брока Фэйбера и игрока обороны «Нью-Джерси» Люка Хьюза. Игрок «Чикаго» впервые за восемь лет выиграл «Колдер Трофи». В 2016 году приз лучшему новичку сезона в составе «Блэкхокс» вручили россиянину Артемию Панарину.

В 2023 году Бедард был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте НХЛ. В дебютном сезоне он сыграл 68 матчей, в которых набрал 61 (22 заброшенные шайбы + 39 результативных передач) очко. Нападающий стал лучшим бомбардиром «Блэкхокс». Бедард повторил достижение Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Патрика Кейна, Сидни Кросби, Александра Овечкина, Марио Лемье и Дейла Хаверчука как игрок, который стал лучшим бомбардиром своей команды в первом сезоне после выбора на драфте под первым номером.