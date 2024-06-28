Кучеров не получил награду самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ

«Тед Линдсей Эворд» вручается «самому выдающемуся хоккеисту сезона» по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. Также на награду претендовали российский нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере. Мэттьюс стал лучшим снайпером прошедшего регулярного сезона. На счету американского форварда 107 (69+38) очков в 81 матче.