Кучеров не получил награду самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ
Обладателем «Тед Линдсей Эворд» стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.
Обладателем «Тед Линдсей Эворд» стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.
«Тед Линдсей Эворд» вручается «самому выдающемуся хоккеисту сезона» по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. Также на награду претендовали российский нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).
Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере. Мэттьюс стал лучшим снайпером прошедшего регулярного сезона. На счету американского форварда 107 (69+38) очков в 81 матче.
Натан Маккиннон закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе, став вторым бомбардиром сезона в НХЛ. Также Маккиннон стал обладателем «Харт Трофи» — награды самому ценному хоккеисту регулярного сезона НХЛ. В этом голосовании Никита Кучеров занял второе место, опередив Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз»), На пятом месте расположился еще один россиянин — нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.