Кучерова раскритиковали за поведение на церемонии вручения наград НХЛ

Один из ведущих мероприятия взял у Кучерова небольшое интервью перед вручением «Харт Трофи», россиянин неохотно и односложно отвечал на вопросы.

— Как ты? Выглядишь не очень.

— Все хорошо.

— Ты можешь завоевать второй в карьере «Харт Трофи». Куда денешь первый?

— Он у меня в офисе.

— Сколько энтузиазма! Какие мысли по поводу следующего сезона? Чего бы ты хотел достичь?

— Попробую выиграть Кубок Стэнли, — ответил Кучеров.

«Примерно такой же энтузиазм он проявил на Матче звезд НХЛ. Прояви уважение к болельщикам, которые поддерживают тебя и платят за билеты, чтобы посмотреть на твою игру, что позволяет тебе зарабатывать миллионы в год. Стыдно!», — написал Пил в одной из соцсетей.

Пользователи в соцсетях объяснили поведение Кучерова тем, что ведущий плохо имитировал русский акцент и издевался над культурой российского игрока.