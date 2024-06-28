Кучерова раскритиковали за поведение на церемонии вручения наград НХЛ
Бывший арбитр НХЛ Тим Пил раскритиковал поведение нападающего «Тампы» Никиты Кучерова во время церемонии вручения наград.
Бывший арбитр НХЛ Тим Пил раскритиковал поведение нападающего «Тампы» Никиты Кучерова во время церемонии вручения наград.
Один из ведущих мероприятия взял у Кучерова небольшое интервью перед вручением «Харт Трофи», россиянин неохотно и односложно отвечал на вопросы.
— Как ты? Выглядишь не очень.
— Все хорошо.
— Ты можешь завоевать второй в карьере «Харт Трофи». Куда денешь первый?
— Он у меня в офисе.
— Сколько энтузиазма! Какие мысли по поводу следующего сезона? Чего бы ты хотел достичь?
— Попробую выиграть Кубок Стэнли, — ответил Кучеров.
«Примерно такой же энтузиазм он проявил на Матче звезд НХЛ. Прояви уважение к болельщикам, которые поддерживают тебя и платят за билеты, чтобы посмотреть на твою игру, что позволяет тебе зарабатывать миллионы в год. Стыдно!», — написал Пил в одной из соцсетей.
Пользователи в соцсетях объяснили поведение Кучерова тем, что ведущий плохо имитировал русский акцент и издевался над культурой российского игрока.
Никита Кучеров стал вторым в голосовании за «Харт Трофи» — награды самому ценному хоккеисту регулярного сезона НХЛ. Он уступил в борьбе за приз нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону.