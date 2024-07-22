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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист Егор Чинахов сравнил Коламбус с Омском

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов сравнил города Коламбус и Омск.

Коламбус
АвангардНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

23-летний Чинахов приехал в Россию, чтобы принять участие в благотворительном матче звезд КХЛ и НХЛ — «Матч года» (8:8). Чинахов выступал за омский «Авангард», воспитанником которого является, в составе команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. В 2020 году нападающий был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 21-м номером. Чинахов дебютировал в лиге в октябре 2021 года.

— Коламбус — что это за город?

— Наверно, что-то ближе к Омску. Такой же небольшой и с шикарными болельщиками. И со своими красивыми местами.

— Какие бы вы посоветовали посетить?

— Сходить на хоккейный матч, — приводит слова Чинахова газета «Известия».

Также Чинахов оценил перспективы «Коламбуса» в новом сезоне.

— Как оцените перспективы «Коламбуса» на следующий сезон?

— Собирается хорошая команда. И цели у нас всегда максимальные. Поэтому будем стараться выступить как можно лучше. Будем, конечно, надеяться на трофей. Но в целом и выходу в плей-офф будем рады — с учетом того, как закончили прошлый регулярный чемпионат, — сказал хоккеист.

Ранее Чинахов продлил контракт с клубом из Коламбуса до конца сезона-2025/26. За два года россиянин заработает $4,2 млн.

В минувшем сезоне форвард провел 53 матча, в которых забросил 16 голов и сделал 13 результативных передач. «Коламбус» занял последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и не вышел в плей-офф.

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