Хоккеист Егор Чинахов сравнил Коламбус с Омском
Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов сравнил города Коламбус и Омск.
Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов сравнил города Коламбус и Омск.
23-летний Чинахов приехал в Россию, чтобы принять участие в благотворительном матче звезд КХЛ и НХЛ — «Матч года» (8:8). Чинахов выступал за омский «Авангард», воспитанником которого является, в составе команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. В 2020 году нападающий был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 21-м номером. Чинахов дебютировал в лиге в октябре 2021 года.
— Коламбус — что это за город?
— Наверно, что-то ближе к Омску. Такой же небольшой и с шикарными болельщиками. И со своими красивыми местами.
— Какие бы вы посоветовали посетить?
— Сходить на хоккейный матч, — приводит слова Чинахова газета «Известия».
Также Чинахов оценил перспективы «Коламбуса» в новом сезоне.
— Как оцените перспективы «Коламбуса» на следующий сезон?
— Собирается хорошая команда. И цели у нас всегда максимальные. Поэтому будем стараться выступить как можно лучше. Будем, конечно, надеяться на трофей. Но в целом и выходу в плей-офф будем рады — с учетом того, как закончили прошлый регулярный чемпионат, — сказал хоккеист.
Ранее Чинахов продлил контракт с клубом из Коламбуса до конца сезона-2025/26. За два года россиянин заработает $4,2 млн.
В минувшем сезоне форвард провел 53 матча, в которых забросил 16 голов и сделал 13 результативных передач. «Коламбус» занял последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и не вышел в плей-офф.