Хоккеист Егор Чинахов сравнил Коламбус с Омском

23-летний Чинахов приехал в Россию, чтобы принять участие в благотворительном матче звезд КХЛ и НХЛ — «Матч года» (8:8). Чинахов выступал за омский «Авангард», воспитанником которого является, в составе команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. В 2020 году нападающий был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 21-м номером. Чинахов дебютировал в лиге в октябре 2021 года.

— Коламбус — что это за город?

— Наверно, что-то ближе к Омску. Такой же небольшой и с шикарными болельщиками. И со своими красивыми местами.

— Какие бы вы посоветовали посетить?

— Сходить на хоккейный матч, — приводит слова Чинахова газета «Известия».

Также Чинахов оценил перспективы «Коламбуса» в новом сезоне.

— Как оцените перспективы «Коламбуса» на следующий сезон?

— Собирается хорошая команда. И цели у нас всегда максимальные. Поэтому будем стараться выступить как можно лучше. Будем, конечно, надеяться на трофей. Но в целом и выходу в плей-офф будем рады — с учетом того, как закончили прошлый регулярный чемпионат, — сказал хоккеист.

Ранее Чинахов продлил контракт с клубом из Коламбуса до конца сезона-2025/26. За два года россиянин заработает $4,2 млн.