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10:43 (мск), источник: Спорт Mail

Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ. Еще трое россиян в топ-10

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Рейтинг традиционно публикуется в преддверии нового регулярного сезона НХЛ. В десятку лучших вратарей лиги также вошли россияне Андрей Василевский, Илья Сорокин и Сергей Бобровский. Примечательно, что в рейтинге не оказалось ни одного канадского вратаря.

Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network:

  1. Игорь Шестеркин (Россия, «Рейнджерс»);
  2. Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег»);
  3. Андрей Василевский (Россия, «Тампа-Бэй»);
  4. Джереми Свэйман (США, «Бостон»);
  5. Илья Сорокин (Россия, «Айлендерс»);
  6. Тэтчер Демко (США, «Ванкувер»);
  7. Сергей Бобровский (Россия, «Флорида»);
  8. Джейк Оттинджер (США, «Даллас»);
  9. Юусе Сарос (Финляндия, «Нэшвилл»);
  10. Линус Улльмарк (Швеция, «Оттава»).

В прошлом сезоне Шестеркин провел 55 игр в регулярном чемпионате, одержав 36 побед, четыре раза сыграв «на ноль» и отражая в среднем 91,3% бросков по своим воротам. В плей-офф 28-летний вратарь вышел на лед в 16 матчах и выиграл в десяти из них, отражая в среднем 92,7% бросков. «Рейнджерс» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, где в шести матчах уступили будущему обладателю трофея — «Флориде».

Действующий контракт Шестеркина с «Рейнджерс» истекает в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что после подписания нового контракта россиянин может стать самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ с зарплатой свыше 12 млн долларов в год.

Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.

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