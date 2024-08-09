Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ. Еще трое россиян в топ-10

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Рейтинг традиционно публикуется в преддверии нового регулярного сезона НХЛ. В десятку лучших вратарей лиги также вошли россияне Андрей Василевский, Илья Сорокин и Сергей Бобровский. Примечательно, что в рейтинге не оказалось ни одного канадского вратаря.

Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network:

Игорь Шестеркин (Россия, «Рейнджерс»); Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег»); Андрей Василевский (Россия, «Тампа-Бэй»); Джереми Свэйман (США, «Бостон»); Илья Сорокин (Россия, «Айлендерс»); Тэтчер Демко (США, «Ванкувер»); Сергей Бобровский (Россия, «Флорида»); Джейк Оттинджер (США, «Даллас»); Юусе Сарос (Финляндия, «Нэшвилл»); Линус Улльмарк (Швеция, «Оттава»).

В прошлом сезоне Шестеркин провел 55 игр в регулярном чемпионате, одержав 36 побед, четыре раза сыграв «на ноль» и отражая в среднем 91,3% бросков по своим воротам. В плей-офф 28-летний вратарь вышел на лед в 16 матчах и выиграл в десяти из них, отражая в среднем 92,7% бросков. «Рейнджерс» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, где в шести матчах уступили будущему обладателю трофея — «Флориде».

Действующий контракт Шестеркина с «Рейнджерс» истекает в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что после подписания нового контракта россиянин может стать самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ с зарплатой свыше 12 млн долларов в год.