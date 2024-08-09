Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ. Еще трое россиян в топ-10
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network.
Рейтинг традиционно публикуется в преддверии нового регулярного сезона НХЛ. В десятку лучших вратарей лиги также вошли россияне Андрей Василевский, Илья Сорокин и Сергей Бобровский. Примечательно, что в рейтинге не оказалось ни одного канадского вратаря.
Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network:
В прошлом сезоне Шестеркин провел 55 игр в регулярном чемпионате, одержав 36 побед, четыре раза сыграв «на ноль» и отражая в среднем 91,3% бросков по своим воротам. В плей-офф 28-летний вратарь вышел на лед в 16 матчах и выиграл в десяти из них, отражая в среднем 92,7% бросков. «Рейнджерс» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, где в шести матчах уступили будущему обладателю трофея — «Флориде».
Действующий контракт Шестеркина с «Рейнджерс» истекает в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что после подписания нового контракта россиянин может стать самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ с зарплатой свыше 12 млн долларов в год.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.