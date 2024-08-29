Овечкин рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

«У меня еще два года контракта с “Вашингтоном”, но, как я уже говорил, хотел бы последний матч провести за родной клуб (московское “Динамо”, — прим. ред.)



К сезону НХЛ готов. Хорошо отдохнул. Самое главное мероприятие за отдых — день рождения детей», — приводит слова Овечкина Sport24.