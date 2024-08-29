Овечкин рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

«У меня еще два года контракта с “Вашингтоном”, но, как я уже говорил, хотел бы последний матч провести за родной клуб (московское “Динамо”, — прим. ред.)
К сезону НХЛ готов. Хорошо отдохнул. Самое главное мероприятие за отдых — день рождения детей», — приводит слова Овечкина Sport24.
Ранее Овечкин занял третье место в рейтинге лучших капитанов клубов НХЛ по версии издания Bleacher Report. Лидером рейтинга стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Вторую строчку занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
В прошлом сезоне 38-летний Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. Действующий контракт хоккеиста с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. По этому соглашению российский нападающий получает $9,5 млн в год.
За свою карьеру Александр Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
«Вашингтон» начнет новый сезон НХЛ с домашней серии, где его соперниками станут «Нью-Джерси» (12 октября), «Вегас» (15 октября) и «Даллас» (17 октября).
https://vk.com/video-50270859_456242053.