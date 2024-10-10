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Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»

«Рейнджерс» на выезде разгромил «Питтсбург» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Justin Berl/Getty Images

У гостей дублем отметился капитан Крис Крайдер (20', 52'), еще по одной шайбе забросили Сэм Кэррик (3'), Алексис Лафренье (18'), Филип Хитил (30') и Винсент Трочек (57').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал первые очки в новом сезоне, отметившись двумя результативными передачами.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал новый сезон с шатаута, отразив все 29 бросков по своим воротам. Он был признан второй звездой матча.

В воскресенье, 13 октября, «Рейнджерс» дома сыграет против «Юты». В пятницу, 11 октября, «Питтсбург» на выезде сыграет против «Детройта».

Другие результаты игрового дня

«Калгари» на выезде обыграли «Ванкувер» (6:5 ОТ). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.

Питтсбург
0:6
0:3, 0:1, 0:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
10.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18190 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Питер Лавиолетт
Вратари
Тристан Джерри
Игорь Шестеркин
1-й период
02:24
Сэм Кэррик
(Джейкоб Труба, Джонни Бродзински)
17:23
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин)
19:48
Крис Крайдер
(Джейкоб Труба, Райлли Смит)
2-й период
21:06
Дрю О`Коннор
24:34
Уилл Куилль
29:39
Филип Хытил
(Уилл Куилль)
34:19
Джейкоб Труба
38:42
Маркус Петтерссон
38:42
Филип Хытил
38:52
Сидни Кросби
3-й период
50:46
Райлли Смит
51:35
Крис Крайдер
56:59
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Ванкувер
Рейнджерс
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь