Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»

У гостей дублем отметился капитан Крис Крайдер (20', 52'), еще по одной шайбе забросили Сэм Кэррик (3'), Алексис Лафренье (18'), Филип Хитил (30') и Винсент Трочек (57').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал первые очки в новом сезоне, отметившись двумя результативными передачами.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал новый сезон с шатаута, отразив все 29 бросков по своим воротам. Он был признан второй звездой матча.
В воскресенье, 13 октября, «Рейнджерс» дома сыграет против «Юты». В пятницу, 11 октября, «Питтсбург» на выезде сыграет против «Детройта».
Другие результаты игрового дня
«Калгари» на выезде обыграли «Ванкувер» (6:5 ОТ). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.