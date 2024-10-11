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Задоров сделал 100-ю голевую передачу в карьере в НХЛ

«Бостон» дома обыграл «Монреаль» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Защитник «Бостона» Никита Задоров в первом периоде оформил ассистентский дубль, поучаствовав в голах Марка Кастелика и Элиаша Линдхольма. Это первые очки россиянина за новую команду в рамках регулярного чемпионата.

Кроме того, передача на Кастелика стала для Задорова юбилейной 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету 644 матча в которых он набрал 148 (47+101) очков.

В минувшее межсезонье Задоров подписал с «Бостоном» шестилетний контракт на общую сумму 30 млн долларов. Ранее 29-летний россиянин выступал в НХЛ за «Баффало», «Колорадо», «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер».

В субботу, 12 октября, «Бостон» дома сыграет с «Лос-Анджелесом».

Бостон
6:4
3:2, 2:0, 1:2
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
11.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Мартен Сан-Луи
Вратари
Джереми Суэймен
Кэйден Примо
(Кэйден Примо)
1-й период
00:24
Кэйден Примо
06:36
Никита Задоров
08:26
Брендан Галлахер
(Лэйн Хатсон, Джоэль Армиа)
10:58
Джоэль Армиа
11:04
Чарли Макэвой
(Брэд Маршан, Элиас Линдхольм)
12:18
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон, Кайден Гуле)
13:24
Марк Кастелич
(Никита Задоров, Коул Кепке)
14:26
Трент Фредерик
18:23
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
2-й период
23:56
Лэйн Хатсон
29:38
Чарли Койл
31:07
Майкл Мэтисон
35:56
Давид Пастрняк
(Элиас Линдхольм, Павел Заха)
36:51
Коул Кепке
(Джон Бишер, Брэндон Карло)
38:01
Чарли Макэвой
3-й период
44:06
Коул Кофилд
46:35
Чарли Макэвой
49:05
Кайден Гуле
(Оливер Капанен, Джейк Эванс)
55:43
Брендан Галлахер
(Джейк Эванс, Джоэль Армиа)
56:00
Марк Кастелич
(Коул Кепке, Брэндон Карло)
57:05
Брэд Маршан
Статистика
12
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь