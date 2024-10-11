Задоров сделал 100-ю голевую передачу в карьере в НХЛ

Защитник «Бостона» Никита Задоров в первом периоде оформил ассистентский дубль, поучаствовав в голах Марка Кастелика и Элиаша Линдхольма. Это первые очки россиянина за новую команду в рамках регулярного чемпионата.
Кроме того, передача на Кастелика стала для Задорова юбилейной 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету 644 матча в которых он набрал 148 (47+101) очков.
В минувшее межсезонье Задоров подписал с «Бостоном» шестилетний контракт на общую сумму 30 млн долларов. Ранее 29-летний россиянин выступал в НХЛ за «Баффало», «Колорадо», «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер».
В субботу, 12 октября, «Бостон» дома сыграет с «Лос-Анджелесом».