Евгений Малкин рассказал, как изменилась с годами игра Овечкина

«Я теперь много смотрю игру Овечкина. Он больше не играет один на один. Но он больше идет к сетке, делает подборы. Посмотрите, где сейчас забивают голы в лиге — вокруг сетки. Я хочу больше играть там, забивать “грязные” голы», — приводит слова Малкина The Athletic.
«Вашингтон» стартует в новом сезоне НХЛ игрой против «Нью-Джерси» 13 октября. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 853 шайбы в регулярных чемпионатах заокеанской лиги, продолжит погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах, до которого осталась 41 шайба.
Накануне «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» (6:3). Евгений Малкин поучаствовал в шайбах О'Коннора и Карлссона, записав на свой счет две результативные передачи. 38-летний форвард достиг отметки в 800 передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став первым россиянином, кому удалось добиться этого успеха. Также Малкин был признан третьей звездой матча.