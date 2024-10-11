Евгений Малкин рассказал, как изменилась с годами игра Овечкина

«Я теперь много смотрю игру Овечкина. Он больше не играет один на один. Но он больше идет к сетке, делает подборы. Посмотрите, где сейчас забивают голы в лиге — вокруг сетки. Я хочу больше играть там, забивать “грязные” голы», — приводит слова Малкина The Athletic.