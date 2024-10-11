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Евгений Малкин рассказал, как изменилась с годами игра Овечкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметил изменения в стиле игры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я теперь много смотрю игру Овечкина. Он больше не играет один на один. Но он больше идет к сетке, делает подборы. Посмотрите, где сейчас забивают голы в лиге — вокруг сетки. Я хочу больше играть там, забивать “грязные” голы», — приводит слова Малкина The Athletic.

«Вашингтон» стартует в новом сезоне НХЛ игрой против «Нью-Джерси» 13 октября. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 853 шайбы в регулярных чемпионатах заокеанской лиги, продолжит погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах, до которого осталась 41 шайба.

Накануне «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» (6:3). Евгений Малкин поучаствовал в шайбах О'Коннора и Карлссона, записав на свой счет две результативные передачи. 38-летний форвард достиг отметки в 800 передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став первым россиянином, кому удалось добиться этого успеха. Также Малкин был признан третьей звездой матча.

Питтсбург
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НХЛ: таблица и календарь