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Вратарь Кочетков отдал первую голевую передачу в НХЛ

«Каролина» на выезде обыграла «Калгари» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У «Каролины» дублем отметился Эрик Робинсон (13', 59'), еще по одной шайбе забросили Джек Рословик (21') и Мартин Нечас (22'). В составе «Калгари» отличились Джейк Бин (34') и Джонатан Юбердо (54').

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по своим воротам и оформил первую голевую передачу в НХЛ. На 59-й минуте россиянин выбросил шайбу из-за своих ворот по борту, после чего ее подхватил Робинсон и отправил в пустые ворота.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 5 (1+4) набранных очков.

«Каролина» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 27 октября, «ураганы» на выезде сыграют с «Сиэтлом».

Другие результаты игрового дня

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Торонто» (5:1). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами.

«Колорадо» на выезде обыграл «Юту» (5:1). Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко отметился двумя результативными передачами.

Калгари
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
25.10.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 16404 зрителя
Главные тренеры
Райан Гуска
Род Бриндамор
Вратари
Даниэл Владарж
(Даниэл Владарж)
Петр Кочетков
1-й период
12:17
Райан Ломберг
12:29
Сет Джарвис
(Мартин Нечас, Себастьян Ахо)
13:55
Брэйден Пачал
13:55
Йеспери Котканиеми
14:10
Блэйк Коулмэн
2-й период
20:41
Джек Рословик
(Андрей Свечников, Брент Бернс)
21:59
Мартин Нечас
(Йеспери Котканиеми, Шейн Гостисбеер)
33:01
Джейк Бин
(Микаэль Баклунд, Коннор Зари)
38:18
Маккензи Уигар
3-й период
43:14
Кевин Руни
43:14
Шон Уокер
43:14
Шон Уокер
48:38
Джален Чатфилд
53:05
Джонатан Юбердо
(Джастин Кирклэнд, Расмус Андерссон)
58:43
Эрик Робинсон
(Петр Кочетков)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
НХЛ: таблица и календарь