Вратарь Кочетков отдал первую голевую передачу в НХЛ

У «Каролины» дублем отметился Эрик Робинсон (13', 59'), еще по одной шайбе забросили Джек Рословик (21') и Мартин Нечас (22'). В составе «Калгари» отличились Джейк Бин (34') и Джонатан Юбердо (54').
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по своим воротам и оформил первую голевую передачу в НХЛ. На 59-й минуте россиянин выбросил шайбу из-за своих ворот по борту, после чего ее подхватил Робинсон и отправил в пустые ворота.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 5 (1+4) набранных очков.
«Каролина» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 27 октября, «ураганы» на выезде сыграют с «Сиэтлом».
Другие результаты игрового дня
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Торонто» (5:1). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами.
«Колорадо» на выезде обыграл «Юту» (5:1). Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко отметился двумя результативными передачами.