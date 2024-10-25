Вратарь Кочетков отдал первую голевую передачу в НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по своим воротам и оформил первую голевую передачу в НХЛ. На 59-й минуте россиянин выбросил шайбу из-за своих ворот по борту, после чего ее подхватил Робинсон и отправил в пустые ворота.