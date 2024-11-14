Малкину подарили золотую клюшку и билеты на финал Лиги чемпионов

Минувшей ночью «Питтсбург» дома уступил «Детройту» (2:3 ОТ). Матчу предшествовала торжественная церемония в честь достижения Малкиным отметки 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Помимо билетов на финал Лиги чемпионов, 38-летний россиянин получил из рук капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби памятную золотую клюшку.
Финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Примечательно, что Малкин может не попасть на этот матч, если «Питтсбург» в этом сезоне сможет добраться в плей-офф Кубка Стэнли до финала конференции. Серия за выход в финал будет проходить в эти дни. Последний раз «пингвины» играли на этой стадии в 2017 году.
Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На его счету 1163 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1314 (503+811) очков. Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Федоровым и Сергеем Брылиным он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в НХЛ среди россиян.
«Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 16 ноября, «пингвины» на выезде сыграют с «Коламбусом».