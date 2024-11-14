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Малкину подарили золотую клюшку и билеты на финал Лиги чемпионов

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил в подарок от клуба билеты на матч финала Лиги чемпионов УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Питтсбург Пингвинз"

Минувшей ночью «Питтсбург» дома уступил «Детройту» (2:3 ОТ). Матчу предшествовала торжественная церемония в честь достижения Малкиным отметки 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Помимо билетов на финал Лиги чемпионов, 38-летний россиянин получил из рук капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби памятную золотую клюшку.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Примечательно, что Малкин может не попасть на этот матч, если «Питтсбург» в этом сезоне сможет добраться в плей-офф Кубка Стэнли до финала конференции. Серия за выход в финал будет проходить в эти дни. Последний раз «пингвины» играли на этой стадии в 2017 году.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На его счету 1163 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1314 (503+811) очков. Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Федоровым и Сергеем Брылиным он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в НХЛ среди россиян.

«Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 16 ноября, «пингвины» на выезде сыграют с «Коламбусом».

Питтсбург
2:3
0:0, 2:2, 0:0
ОТ
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
14.11.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15191 зритель
Главные тренеры
Майк Салливан
Дерек Лалонд
Вратари
Алекс Неделькович
Кэм Тэлбот
2-й период
21:00
Юнатан Берггрен
(Владимир Тарасенко, Джефф Питри)
24:24
Самуэль Пулен
25:15
Патрик Кейн
(Дилан Ларкин, Лукас Раймонд)
27:19
Брайан Раст
(Майкл Бантинг)
32:23
Энтони Бовилье
(Маркус Петтерссон, Сидни Кросби)
34:15
Дрю О`Коннор
37:26
Бен Чиаро
3-й период
40:36
Мориц Зайдер
Овертайм
61:30
Симон Эдвинссон
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь