Малкину подарили золотую клюшку и билеты на финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Примечательно, что Малкин может не попасть на этот матч, если «Питтсбург» в этом сезоне сможет добраться в плей-офф Кубка Стэнли до финала конференции. Серия за выход в финал будет проходить в эти дни. Последний раз «пингвины» играли на этой стадии в 2017 году.