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Тренер «Филадельфии»: Мичков меня не понимает

Джон Торторелла рассказал о проблемах во взаимопонимании с молодым хоккеистом из России Матвеем Мичковым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, что не может объяснять свои требования российскому нападающему Матвею Мичкову из‑за языкового барьера.

«Для меня это было немного сложно, потому что мой стиль тренерской работы заключается в том, чтобы реагировать на что-то сразу же. На скамейке, на тренировке — где бы это ни случилось. Я не возвращаюсь к этому позже, не открываю “тренерский справочник”, чтобы разобраться, как справиться с ситуацией. Я считаю, что спонтанное тренерство очень важно. Но я не могу делать этого с Мичковым, потому что он просто не понимает», — приводит слова Тортореллы Russian Machine Never Breaks со ссылкой на TNT.

«Однажды я попытался объяснить ему что-то на скамейке. В возникшей ситуации я стараюсь что-то объяснить, а он отвечает: “Да, да”, но на самом деле не понимает, что я говорю. Сейчас мы раз в неделю приглашаем переводчика, садимся у меня в офисе и обсуждаем всё. Я хочу слушать его, а он должен слушать меня. Так намного проще. Со временем он стал говорить лучше. Но я все равно думаю, что он не до конца понимает, что мы пытаемся донести. Поэтому мы стараемся быть осторожными, замедляем темп и проводим встречи раз в неделю», — добавил главный тренер «Флайерз».

Клуб выбрал Мичкова в первом раунде под седьмым номером на драфте-2023. Летом 2024 года российский хоккеист подписал с «Филадельфий» трехлетний контракт новичка.

Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Всего в 19 матчах текущего регулярного сезона он набрал 16 очков, забросив семь шайб и сделав девять результативных передач. Официальный портал НХЛ в ноябре включил Матвея в список из трех кандидатов, претендующих на получение «Колдер Трофи» — почетного трофея, присуждаемого лучшему новичку сезона в НХЛ. Помимо молодого российского форварда «Филадельфии» в список вошли двое канадских нападающих — игрок «Даллас Старз» Логан Станковен и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

Филадельфия
3:2
0:1, 0:1, 2:0
ОТ
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
23.11.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18714 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Люк Ричардсон
Вратари
Алексей Колосов
Петр Мразек
1-й период
02:19
Кэмерон Йорк
11:29
Лукас Райхель
(Коннор Мерфи, Патрик Марун)
2-й период
20:00
Нолан Аллан
22:40
Нолан Аллан
30:01
Патрик Марун
(Крэйг Смит, Лукас Райхель)
3-й период
47:27
Шон Кутюрье
(Расмус Ристолайнен, Трэвис Конекны)
50:05
Ноа Кэйтс
(Бобби Бринк, Тайсон Форстер)
Овертайм
60:40
Алекс Власик
61:06
Матвей Мичков
(Трэвис Санхейм, Трэвис Конекны)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
НХЛ: таблица и календарь