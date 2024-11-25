Тренер «Филадельфии»: Мичков меня не понимает

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, что не может объяснять свои требования российскому нападающему Матвею Мичкову из‑за языкового барьера.
«Для меня это было немного сложно, потому что мой стиль тренерской работы заключается в том, чтобы реагировать на что-то сразу же. На скамейке, на тренировке — где бы это ни случилось. Я не возвращаюсь к этому позже, не открываю “тренерский справочник”, чтобы разобраться, как справиться с ситуацией. Я считаю, что спонтанное тренерство очень важно. Но я не могу делать этого с Мичковым, потому что он просто не понимает», — приводит слова Тортореллы Russian Machine Never Breaks со ссылкой на TNT.
«Однажды я попытался объяснить ему что-то на скамейке. В возникшей ситуации я стараюсь что-то объяснить, а он отвечает: “Да, да”, но на самом деле не понимает, что я говорю. Сейчас мы раз в неделю приглашаем переводчика, садимся у меня в офисе и обсуждаем всё. Я хочу слушать его, а он должен слушать меня. Так намного проще. Со временем он стал говорить лучше. Но я все равно думаю, что он не до конца понимает, что мы пытаемся донести. Поэтому мы стараемся быть осторожными, замедляем темп и проводим встречи раз в неделю», — добавил главный тренер «Флайерз».
Клуб выбрал Мичкова в первом раунде под седьмым номером на драфте-2023. Летом 2024 года российский хоккеист подписал с «Филадельфий» трехлетний контракт новичка.
Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Всего в 19 матчах текущего регулярного сезона он набрал 16 очков, забросив семь шайб и сделав девять результативных передач. Официальный портал НХЛ в ноябре включил Матвея в список из трех кандидатов, претендующих на получение «Колдер Трофи» — почетного трофея, присуждаемого лучшему новичку сезона в НХЛ. Помимо молодого российского форварда «Филадельфии» в список вошли двое канадских нападающих — игрок «Даллас Старз» Логан Станковен и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».