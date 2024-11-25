Тренер «Филадельфии»: Мичков меня не понимает

«Однажды я попытался объяснить ему что-то на скамейке. В возникшей ситуации я стараюсь что-то объяснить, а он отвечает: “Да, да”, но на самом деле не понимает, что я говорю. Сейчас мы раз в неделю приглашаем переводчика, садимся у меня в офисе и обсуждаем всё. Я хочу слушать его, а он должен слушать меня. Так намного проще. Со временем он стал говорить лучше. Но я все равно думаю, что он не до конца понимает, что мы пытаемся донести. Поэтому мы стараемся быть осторожными, замедляем темп и проводим встречи раз в неделю», — добавил главный тренер «Флайерз».