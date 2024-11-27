В НХЛ проведут матч в рамках «Вечера русского наследия»

Матч, посвященный России, проведут 13 декабря на домашней арене «Коламбуса».
На афише на сайте билетного партнера клуба изображен тематический логотип матча с русским храмом, матрешкой, медведем, а также флагами США и Канады.
Проведение мероприятия можно объяснить тем, что в обеих командах играет большое количество российских игроков. В столичном клубе — три хоккеиста, в «Коламбусе» — пять.
Это решение уже раскритиковал Доминик Гашек, однако проект существует с 2018 года. По словам организаторов, проект «Вечер русского наследия» — «дань уважения вкладу России в мировой хоккей, который внесли первые игроки, прорвавшиеся в Северную Америку».