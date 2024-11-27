Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НХЛ проведут матч в рамках «Вечера русского наследия»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) планируют провести матч в рамках «Вечера русского наследия» между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч, посвященный России, проведут 13 декабря на домашней арене «Коламбуса».

На афише на сайте билетного партнера клуба изображен тематический логотип матча с русским храмом, матрешкой, медведем, а также флагами США и Канады.

Проведение мероприятия можно объяснить тем, что в обеих командах играет большое количество российских игроков. В столичном клубе — три хоккеиста, в «Коламбусе» — пять.

Это решение уже раскритиковал Доминик Гашек, однако проект существует с 2018 года. По словам организаторов, проект «Вечер русского наследия» — «дань уважения вкладу России в мировой хоккей, который внесли первые игроки, прорвавшиеся в Северную Америку».

Коламбус
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь