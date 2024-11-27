В НХЛ проведут матч в рамках «Вечера русского наследия»

Это решение уже раскритиковал Доминик Гашек, однако проект существует с 2018 года. По словам организаторов, проект «Вечер русского наследия» — «дань уважения вкладу России в мировой хоккей, который внесли первые игроки, прорвавшиеся в Северную Америку».