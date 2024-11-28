Ничушкин впервые после отстранения признан первой звездой матча

Ничушкин также реализовал единственный бросок в послематчевой серии буллитов и был признан первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил свою вторую шайбу после возвращения в НХЛ. Ранее Ничушкин был отстранен на полгода после попадания в Программу помощи игрокам лиги. Он вернулся к тренировкам с «Колорадо» только в этом месяце.