Ничушкин впервые после отстранения признан первой звездой матча

В основное время матча заброшенными шайбами на 34-й минуте отметились нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев и нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Примечательно, что между шайбами прошло всего 33 секунды.
Ничушкин также реализовал единственный бросок в послематчевой серии буллитов и был признан первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил свою вторую шайбу после возвращения в НХЛ. Ранее Ничушкин был отстранен на полгода после попадания в Программу помощи игрокам лиги. Он вернулся к тренировкам с «Колорадо» только в этом месяце.
Всего на счету Ничушкина 6 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 5 (2+3) очков.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, укрепив свои позиции лучшего снайпера команды. После 23 сыгранных матчей на его счету 15 (12+3) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал в шайбе соотечественника и отметился результативной передачей. После 23 сыгранных матчей на его счету 25 (10+15) набранных очков. 28-летний россиянин является вторым лучшим бомбардиром «Вегаса» в этом сезоне.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по своим воротам, а также взял все пять буллитов в послематчевой серии.
«Колорадо» одержал седьмую победу в девяти последних матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 30 ноября, «лавины» на выезде сыграют с «Далласом».
«Вегас» прервал свою трехматчевую победную серию и занимает третье место на Западе. В этот же день «рыцари» дома сыграют с лидером регулярного чемпионата «Виннипегом».