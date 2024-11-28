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Ничушкин впервые после отстранения признан первой звездой матча

«Колорадо» дома обыграл «Вегас» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В основное время матча заброшенными шайбами на 34-й минуте отметились нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев и нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Примечательно, что между шайбами прошло всего 33 секунды.

Ничушкин также реализовал единственный бросок в послематчевой серии буллитов и был признан первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил свою вторую шайбу после возвращения в НХЛ. Ранее Ничушкин был отстранен на полгода после попадания в Программу помощи игрокам лиги. Он вернулся к тренировкам с «Колорадо» только в этом месяце.

Всего на счету Ничушкина 6 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 5 (2+3) очков.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, укрепив свои позиции лучшего снайпера команды. После 23 сыгранных матчей на его счету 15 (12+3) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал в шайбе соотечественника и отметился результативной передачей. После 23 сыгранных матчей на его счету 25 (10+15) набранных очков. 28-летний россиянин является вторым лучшим бомбардиром «Вегаса» в этом сезоне.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по своим воротам, а также взял все пять буллитов в послематчевой серии.

«Колорадо» одержал седьмую победу в девяти последних матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 30 ноября, «лавины» на выезде сыграют с «Далласом».

«Вегас» прервал свою трехматчевую победную серию и занимает третье место на Западе. В этот же день «рыцари» дома сыграют с лидером регулярного чемпионата «Виннипегом».

Колорадо
2:1
0:0, 1:1, 0:0, 0:0
Б
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
28.11.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18078 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Брюс Кэссиди
Вратари
Александр Георгиев
Адин Хилл
2-й период
33:09
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев, Алекс Пьетранджело)
33:42
Валерий Ничушкин
3-й период
43:37
Кэйл Макар
51:10
Алекс Пьетранджело
59:52
Павел Дорофеев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Валерий Ничушкин
(Колорадо)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Вегас
НХЛ: таблица и календарь