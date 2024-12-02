«Коламбус» обыграл «Чикаго» благодаря голам трех россиян

В начале второго периода Воронков устроил драку с защитником «Чикаго» Коннором Мерфи после того, как американец применил жесткий силовой прием против Марченко. В итоге он получил 17 штрафных минут: большой штраф (5 минут) за драку и дисциплинарный штраф (2+10 минут) за то, что стал ее зачинщиком.