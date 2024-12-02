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«Коламбус» обыграл «Чикаго» благодаря голам трех россиян

«Коламбус» на выезде обыграл «Чикаго» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отличились Иван Проворов (5'), Кент Джонсон (12'), Шон Монахан (25'), Данте Фаббро (44'), Кирилл Марченко (51') и Дмитрий Воронков (59'). У хозяев забивали Коннор Бедард (3'), Крейг Смит (24') и Ник Фолиньо (49').

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил вторую шайбу в этом сезоне. На счету 27-летнего россиянина после 23 сыгранных матчей 8 (2+6) набранных очков.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил десятую шайбу, укрепив статус лучшего снайпера команды в этом сезоне. На счету 24-летнего россиянина после 23 сыгранных матчей 24 (10+14) набранных очка.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шестую шайбу в этом сезоне, отправив ее в пустые ворота соперника. На счету 24-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 11 (6+5) набранных очков.

В начале второго периода Воронков устроил драку с защитником «Чикаго» Коннором Мерфи после того, как американец применил жесткий силовой прием против Марченко. В итоге он получил 17 штрафных минут: большой штраф (5 минут) за драку и дисциплинарный штраф (2+10 минут) за то, что стал ее зачинщиком.

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов пропустил второй подряд матч своей команды из-за травмы. Он остался в Коламбусе и не поехал с командой в выездное пятиматчевое турне. Характер повреждения 23-летнего россиянина не сообщается.

«Коламбус» одержал четыре победы в пяти последних матчах и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 4 декабря, «мундиры» на выезде сыграют против «Калгари».

Чикаго
3:6
1:2, 1:1, 1:3
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
1.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
United Center, 17393 зрителя
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Дин Эвасон
Вратари
Петр Мразек
(Петр Мразек)
Элвис Мерзликинс
1-й период
02:37
Джеймс ван Римсдайк
02:59
Коннор Бедард
(Алекс Власик, Райан Донато)
04:27
Иван Проворов
(Шон Монахэн, Дэймон Северсон)
11:23
Кент Джонсон
(Коул Силлинджер, Дэймон Северсон)
2-й период
21:26
Коннор Мерфи
21:26
Дмитрий Воронков
21:26
Дмитрий Воронков
21:26
Дмитрий Воронков
23:00
Крэйг Смит
(Тэйлор Холл, Алек Мартинес)
24:50
Шон Монахэн
(Шон Керали, Зак Веренски)
25:02
Вьятт Кайсер
32:49
Зак Веренски
3-й период
41:38
Райан Донато
42:55
Кевин Лабанк
43:08
Данте Фаббро
(Зак Веренски, Коул Силлинджер)
46:31
Кирилл Марченко
46:40
Коул Силлинджер
48:08
Ник Фолиньо
(Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард)
50:52
Кирилл Марченко
58:34
Дмитрий Воронков
(Дэймон Северсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
27
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь