«Коламбус» обыграл «Чикаго» благодаря голам трех россиян

У гостей заброшенными шайбами отличились Иван Проворов (5'), Кент Джонсон (12'), Шон Монахан (25'), Данте Фаббро (44'), Кирилл Марченко (51') и Дмитрий Воронков (59'). У хозяев забивали Коннор Бедард (3'), Крейг Смит (24') и Ник Фолиньо (49').
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил вторую шайбу в этом сезоне. На счету 27-летнего россиянина после 23 сыгранных матчей 8 (2+6) набранных очков.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил десятую шайбу, укрепив статус лучшего снайпера команды в этом сезоне. На счету 24-летнего россиянина после 23 сыгранных матчей 24 (10+14) набранных очка.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шестую шайбу в этом сезоне, отправив ее в пустые ворота соперника. На счету 24-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 11 (6+5) набранных очков.
В начале второго периода Воронков устроил драку с защитником «Чикаго» Коннором Мерфи после того, как американец применил жесткий силовой прием против Марченко. В итоге он получил 17 штрафных минут: большой штраф (5 минут) за драку и дисциплинарный штраф (2+10 минут) за то, что стал ее зачинщиком.
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов пропустил второй подряд матч своей команды из-за травмы. Он остался в Коламбусе и не поехал с командой в выездное пятиматчевое турне. Характер повреждения 23-летнего россиянина не сообщается.
«Коламбус» одержал четыре победы в пяти последних матчах и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 4 декабря, «мундиры» на выезде сыграют против «Калгари».