Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цыплаков забил победный гол в матче «Айлендерс» — «Чикаго»

«Айлендерс» дома обыграл «Чикаго» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

У хозяев заброшенными шайбами отметились Деннис Холовски (27'), Симон Хольмстрем (35'), Ноа Добсон (46'), Бо Хорват (47') и Максим Цыплаков (48'). У гостей дубль оформил Тайлер Бертуцци (59', 60'), еще по одной шайбе на свой счет записали Коннор Бедард (17') и Ти Джей Броди (52').

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков стал автором победной шайбы. На счету 26-летнего россиянина 17 (6+11) очков после 31 сыгранного матча. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков.

Вратарь «Айлендерс» Игорь Сорокин отразил 26 из 30 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.

«Айлендерс» одержали третью победу в четырех последних матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 15 декабря, «островитяне» на выезде вновь сыграют с «Чикаго».

Другие результаты игрового дня

«Эдмонтон» на выезде разгромил «Миннесоту» (7:1). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами.

«Ванкувер» дома обыграл «Флориду» (4:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

Айлендерс
5:4
0:1, 2:0, 3:3
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 16170 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Люк Ричардсон
Вратари
Илья Сорокин
Арвид Содерблум
(Дрю Коммессо, Дрю Коммессо)
1-й период
15:10
Деннис Чоловски
16:47
Коннор Бедард
(Райан Донато, Алекс Власик)
18:31
Крэйг Смит
2-й период
24:56
Филипп Курашев
26:59
Деннис Чоловски
(Жан-Габриэль Пажо, Симон Хольмстрем)
34:06
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо, Райан Пулок)
38:58
Исайя Джордж
3-й период
45:39
Ноа Добсон
(Андерс Ли, Брок Нельсон)
46:36
Бо Хорват
(Жан-Габриэль Пажо, Симон Хольмстрем)
47:58
Максим Цыплаков
(Кайл Палмиери, Ноа Добсон)
51:04
Ти Джей Броди
(Ник Фолиньо, Коннор Бедард)
54:54
Кевин Корчински
58:50
Тайлер Бертуцци
(Тэйлор Холл)
59:50
Тайлер Бертуцци
(Алекс Власик, Коннор Бедард)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь