Цыплаков забил победный гол в матче «Айлендерс» — «Чикаго»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Деннис Холовски (27'), Симон Хольмстрем (35'), Ноа Добсон (46'), Бо Хорват (47') и Максим Цыплаков (48'). У гостей дубль оформил Тайлер Бертуцци (59', 60'), еще по одной шайбе на свой счет записали Коннор Бедард (17') и Ти Джей Броди (52').