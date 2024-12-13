Цыплаков забил победный гол в матче «Айлендерс» — «Чикаго»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Деннис Холовски (27'), Симон Хольмстрем (35'), Ноа Добсон (46'), Бо Хорват (47') и Максим Цыплаков (48'). У гостей дубль оформил Тайлер Бертуцци (59', 60'), еще по одной шайбе на свой счет записали Коннор Бедард (17') и Ти Джей Броди (52').
Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков стал автором победной шайбы. На счету 26-летнего россиянина 17 (6+11) очков после 31 сыгранного матча. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков.
Вратарь «Айлендерс» Игорь Сорокин отразил 26 из 30 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.
«Айлендерс» одержали третью победу в четырех последних матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 15 декабря, «островитяне» на выезде вновь сыграют с «Чикаго».
Другие результаты игрового дня
«Эдмонтон» на выезде разгромил «Миннесоту» (7:1). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами.
«Ванкувер» дома обыграл «Флориду» (4:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.